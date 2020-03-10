03. 10. 2020
04071 м. Київ, а/с 110
тел/факс (044) 207-12-58
тел.моб   (066) 346-08-46
home1 search contacts

Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (03.10.20)

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 3 жовтня в Україні зафіксовано 4 661​ нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Загалом в Україні 222 322 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, із них 4 353 летальних, 98 737 пацієнтів одужали. Проведено 2 362 857 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 2 146 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  •  Вінницька область — 6 554 випадки;
  • Волинська область — 8 455 випадків;
  • Дніпропетровська область — 6 719 випадків;
  • Донецька область — 3 864 випадки;
  • Житомирська область — 6 468 випадків;
  • Закарпатська область — 10 105 випадків;
  • Запорізька область — 4 401 випадок;
  • Івано-Франківська область — 14 093 випадки;
  • Кіровоградська область — 1 158 випадків;
  • м. Київ — 24 043 випадки;
  • Київська область — 9 591 випадок;
  • Львівська область — 21 032 випадки;
  • Луганська область — 1 207 випадків;
  • Миколаївська область — 3 490 випадків;
  • Одеська область — 14 379 випадків;
  • Полтавська область — 2 727 випадків;
  • Рівненська область — 12 956 випадків;
  • Сумська область — 4 908 випадків;
  • Тернопільська область — 14 167 випадків;
  • Харківська область — 20 104 випадки;
  • Херсонська область — 1 340 випадків;
  • Хмельницька область — 6 647 випадків;
  • Чернівецька область — 14 966 випадків;
  • Черкаська область — 4 430 випадків;
  • Чернігівська область — 4 518 випадків.

МОЗ України

Back to Top
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< жовтня 2020 >
П В С Ч П С Н
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  