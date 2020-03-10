Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (03.10.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 3 жовтня в Україні зафіксовано 4 661​ нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Загалом в Україні 222 322 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, із них 4 353 летальних, 98 737 пацієнтів одужали. Проведено 2 362 857 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 2 146 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 6 554 випадки;

Волинська область — 8 455 випадків;

Дніпропетровська область — 6 719 випадків;

Донецька область — 3 864 випадки;

Житомирська область — 6 468 випадків;

Закарпатська область — 10 105 випадків;

Запорізька область — 4 401 випадок;

Івано-Франківська область — 14 093 випадки;

Кіровоградська область — 1 158 випадків;

м. Київ — 24 043 випадки;

Київська область — 9 591 випадок;

Львівська область — 21 032 випадки;

Луганська область — 1 207 випадків;

Миколаївська область — 3 490 випадків;

Одеська область — 14 379 випадків;

Полтавська область — 2 727 випадків;

Рівненська область — 12 956 випадків;

Сумська область — 4 908 випадків;

Тернопільська область — 14 167 випадків;

Харківська область — 20 104 випадки;

Херсонська область — 1 340 випадків;

Хмельницька область — 6 647 випадків;

Чернівецька область — 14 966 випадків;

Черкаська область — 4 430 випадків;

Чернігівська область — 4 518 випадків.

МОЗ України