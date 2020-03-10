Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (03.10.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 3 жовтня в Україні зафіксовано 4 661 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Загалом в Україні 222 322 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, із них 4 353 летальних, 98 737 пацієнтів одужали. Проведено 2 362 857 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 2 146 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 6 554 випадки;
- Волинська область — 8 455 випадків;
- Дніпропетровська область — 6 719 випадків;
- Донецька область — 3 864 випадки;
- Житомирська область — 6 468 випадків;
- Закарпатська область — 10 105 випадків;
- Запорізька область — 4 401 випадок;
- Івано-Франківська область — 14 093 випадки;
- Кіровоградська область — 1 158 випадків;
- м. Київ — 24 043 випадки;
- Київська область — 9 591 випадок;
- Львівська область — 21 032 випадки;
- Луганська область — 1 207 випадків;
- Миколаївська область — 3 490 випадків;
- Одеська область — 14 379 випадків;
- Полтавська область — 2 727 випадків;
- Рівненська область — 12 956 випадків;
- Сумська область — 4 908 випадків;
- Тернопільська область — 14 167 випадків;
- Харківська область — 20 104 випадки;
- Херсонська область — 1 340 випадків;
- Хмельницька область — 6 647 випадків;
- Чернівецька область — 14 966 випадків;
- Черкаська область — 4 430 випадків;
- Чернігівська область — 4 518 випадків.
МОЗ України