Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (05.10.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 5 жовтня в Україні зафіксовано 3 774 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Загалом в Україні 230 236 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 4 430 летальних, 101 252 пацієнти одужали. Проведено 2 397 905 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 1 145 пацієнтів.



Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 6 822 випадки;

Волинська область — 8734 випадки;

Дніпропетровська область — 7 137 випадків;

Донецька область — 4 413 випадків;

Житомирська область — 6 934 випадки;

Закарпатська область — 10 219 випадків;

Запорізька область — 4 630 випадків;

Івано-Франківська область — 14 345 випадків;

Кіровоградська область — 1 184 випадки;

м. Київ — 24 736 випадків;

Київська область — 9 918 випадків;

Львівська область — 21 294 випадки;

Луганська область — 1 294 випадки;

Миколаївська область — 3 819 випадків;

Одеська область — 14 729 випадків;

Полтавська область — 2 965 випадків;

Рівненська область — 13 248 випадків;

Сумська область — 5 453 випадки;

Тернопільська область — 14 421 випадок;

Харківська область — 20 964 випадки;

Херсонська область — 1 496 випадків;

Хмельницька область — 6 968 випадків;

Чернівецька область — 15 286 випадків;

Черкаська область — 4 550 випадків;

Чернігівська область — 4 677 випадків.

МОЗ України