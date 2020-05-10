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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (05.10.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 5 жовтня в Україні зафіксовано 3 774 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Загалом в Україні 230 236 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 4 430 летальних, 101 252 пацієнти одужали. Проведено 2 397 905 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 1 145 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  •  Вінницька область — 6 822 випадки;
  •  Волинська область — 8734 випадки;
  •  Дніпропетровська область — 7 137 випадків;
  •  Донецька область — 4 413 випадків;
  •  Житомирська область — 6 934 випадки;
  •  Закарпатська область — 10 219 випадків;
  •  Запорізька область — 4 630 випадків;
  •  Івано-Франківська область — 14 345 випадків;
  •  Кіровоградська область — 1 184 випадки;
  •  м. Київ — 24 736 випадків;
  •  Київська область — 9 918 випадків;
  •  Львівська область — 21 294 випадки;
  •  Луганська область — 1 294 випадки;
  •  Миколаївська область — 3 819 випадків;
  •  Одеська область — 14 729 випадків;
  •  Полтавська область — 2 965 випадків;
  •  Рівненська область — 13 248 випадків;
  •  Сумська область — 5 453 випадки;
  •  Тернопільська область — 14 421 випадок;
  •  Харківська область — 20 964 випадки;
  •  Херсонська область — 1 496 випадків;
  •  Хмельницька область — 6 968 випадків;
  •  Чернівецька область — 15 286 випадків;
  •  Черкаська область — 4 550 випадків;
  •  Чернігівська область — 4 677 випадків.

МОЗ України

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