Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (05.10.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 5 жовтня в Україні зафіксовано 3 774 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Загалом в Україні 230 236 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 4 430 летальних, 101 252 пацієнти одужали. Проведено 2 397 905 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 1 145 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 6 822 випадки;
- Волинська область — 8734 випадки;
- Дніпропетровська область — 7 137 випадків;
- Донецька область — 4 413 випадків;
- Житомирська область — 6 934 випадки;
- Закарпатська область — 10 219 випадків;
- Запорізька область — 4 630 випадків;
- Івано-Франківська область — 14 345 випадків;
- Кіровоградська область — 1 184 випадки;
- м. Київ — 24 736 випадків;
- Київська область — 9 918 випадків;
- Львівська область — 21 294 випадки;
- Луганська область — 1 294 випадки;
- Миколаївська область — 3 819 випадків;
- Одеська область — 14 729 випадків;
- Полтавська область — 2 965 випадків;
- Рівненська область — 13 248 випадків;
- Сумська область — 5 453 випадки;
- Тернопільська область — 14 421 випадок;
- Харківська область — 20 964 випадки;
- Херсонська область — 1 496 випадків;
- Хмельницька область — 6 968 випадків;
- Чернівецька область — 15 286 випадків;
- Черкаська область — 4 550 випадків;
- Чернігівська область — 4 677 випадків.
МОЗ України