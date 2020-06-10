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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 6 жовтня в Україні зафіксовано 4 348 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих становить 126 663 особи.

Загалом в Україні 234 584 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, із них 4 520 летальних, 103 401 пацієнт одужав. Проведено 2 423 031 тестування методом ПЛР. За добу одужало 2 149 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  •    Вінницька область — 6 930 випадків;
  •    Волинська область — 8 880 випадків;
  •    Дніпропетровська область — 7 372 випадки;
  •    Донецька область — 4 561 випадок;
  •    Житомирська область — 7 070 випадків;
  •    Закарпатська область — 10 317 випадків;
  •    Запорізька область — 4 746 випадків;
  •    Івано-Франківська область — 14 451 випадок;
  •    Кіровоградська область — 1 194 випадки;
  •    м. Київ — 25 091 випадок;
  •    Київська область — 10 099 випадків;
  •    Львівська область — 21 494 випадки;
  •    Луганська область — 1 333 випадки;
  •    Миколаївська область — 3 894 випадки;
  •    Одеська область — 15 021 випадок;
  •    Полтавська область — 3 270 випадків;
  •    Рівненська область — 13 374 випадки;
  •    Сумська область — 5 676 випадків;
  •    Тернопільська область — 14 610 випадків;
  •    Харківська область — 21 451 випадок;
  •    Херсонська область — 1 544 випадки;
  •    Хмельницька область — 7 263 випадки;
  •    Чернівецька область — 15 444 випадки;
  •    Черкаська область — 4 687 випадків;
  •    Чернігівська область — 4 812 випадків.

МОЗ України

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