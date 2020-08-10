Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (08.10.20)1

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 7 жовтня в Україні зафіксовано 5 397 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих становить 131 809 особи.
Загалом в Україні 244 734 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, із них 4 690 летальних, 108 233 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 5 397 нових випадків. Проведено 2 489 702 тестування методом ПЛР. За добу одужало 2 263 пацієнти.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 7 197 випадків;
- Волинська область — 9 199 випадків;
- Дніпропетровська область — 7 994 випадки;
- Донецька область — 5 118 випадків;
- Житомирська область — 7 457 випадків;
- Закарпатська область — 10 473 випадки;
- Запорізька область — 5 007 випадків;
- Івано-Франківська область — 14 693 випадки;
- Кіровоградська область — 1 234 випадки;
- м. Київ — 25 896 випадків;
- Київська область — 10 490 випадків;
- Львівська область — 21 923 випадки;
- Луганська область — 1 480 випадків;
- Миколаївська область — 4 154 випадки;
- Одеська область — 15 704 випадки;
- Полтавська область — 3 685 випадків;
- Рівненська область — 13 798 випадків;
- Сумська область — 6 197 випадків;
- Тернопільська область — 14 979 випадків;
- Харківська область — 22 712 випадків;
- Херсонська область — 1 636 випадків;
- Хмельницька область — 7 732 випадки;
- Чернівецька область — 15 757 випадків;
- Черкаська область — 5 153 випадки;
- Чернігівська область — 5 066 випадків.
МОЗ України