Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (08.10.20)1

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 7 жовтня в Україні зафіксовано 5 397 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих становить 131 809 особи.

Загалом в Україні 244 734 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, із них 4 690 летальних, 108 233 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 5 397 нових випадків. Проведено 2 489 702 тестування методом ПЛР. За добу одужало 2 263 пацієнти.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 7 197 випадків;

Волинська область — 9 199 випадків;

Дніпропетровська область — 7 994 випадки;

Донецька область — 5 118 випадків;

Житомирська область — 7 457 випадків;

Закарпатська область — 10 473 випадки;

Запорізька область — 5 007 випадків;

Івано-Франківська область — 14 693 випадки;

Кіровоградська область — 1 234 випадки;

м. Київ — 25 896 випадків;

Київська область — 10 490 випадків;

Львівська область — 21 923 випадки;

Луганська область — 1 480 випадків;

Миколаївська область — 4 154 випадки;

Одеська область — 15 704 випадки;

Полтавська область — 3 685 випадків;

Рівненська область — 13 798 випадків;

Сумська область — 6 197 випадків;

Тернопільська область — 14 979 випадків;

Харківська область — 22 712 випадків;

Херсонська область — 1 636 випадків;

Хмельницька область — 7 732 випадки;

Чернівецька область — 15 757 випадків;

Черкаська область — 5 153 випадки;

Чернігівська область — 5 066 випадків.

МОЗ України