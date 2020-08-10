08. 10. 2020
04071 м. Київ, а/с 110
тел/факс (044) 207-12-58
тел.моб   (066) 346-08-46
home1 search contacts

Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (08.10.20)1

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 7 жовтня в Україні зафіксовано 5 397 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих становить 131 809 особи.

Загалом в Україні 244 734 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, із них 4 690 летальних, 108 233 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 5 397 нових випадків. Проведено 2 489 702 тестування методом ПЛР. За добу одужало 2 263 пацієнти.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 7 197 випадків;
  • Волинська область — 9 199 випадків;
  • Дніпропетровська область — 7 994 випадки;
  • Донецька область — 5 118 випадків;
  • Житомирська область — 7 457 випадків;
  • Закарпатська область — 10 473 випадки;
  • Запорізька область — 5 007 випадків;
  • Івано-Франківська область — 14 693 випадки;
  • Кіровоградська область — 1 234 випадки;
  • м. Київ — 25 896 випадків;
  • Київська область — 10 490 випадків;
  • Львівська область — 21 923 випадки;
  • Луганська область — 1 480 випадків;
  • Миколаївська область — 4 154 випадки;
  • Одеська область — 15 704 випадки;
  • Полтавська область — 3 685 випадків;
  • Рівненська область — 13 798 випадків;
  • Сумська область — 6 197 випадків;
  • Тернопільська область — 14 979 випадків;
  • Харківська область — 22 712 випадків;
  • Херсонська область — 1 636 випадків;
  • Хмельницька область — 7 732 випадки;
  • Чернівецька область — 15 757 випадків;
  • Черкаська область — 5 153 випадки;
  • Чернігівська область — 5 066 випадків.

МОЗ України

Back to Top
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< жовтня 2020 >
П В С Ч П С Н
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  