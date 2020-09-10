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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9 жовтня в Україні зафіксовано 5 804 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих 135 109 осіб.

Загалом в Україні 250 538 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 4 779 летальних, 110 650 пацієнтів одужали. Проведено 2 522 360 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 2 417 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  •  Вінницька область — 7 331 випадок;
  •  Волинська область — 9 373 випадки;
  •  Дніпропетровська область — 8 301 випадок;
  •  Донецька область — 5 372 випадки;
  •  Житомирська область — 7 718 випадків;
  •  Закарпатська область — 10 629 випадків;
  •  Запорізька область — 5 172 випадки;
  •  Івано-Франківська область — 14 835 випадків;
  •  Кіровоградська область — 1 262 випадки;
  •  м. Київ — 26 463 випадки;
  •  Київська область — 10 689 випадків;
  •  Львівська область — 22 172 випадки;
  •  Луганська область — 1 613 випадків;
  •  Миколаївська область — 4 293 випадки;
  •  Одеська область — 16 107 випадків;
  •  Полтавська область — 3 921 випадок;
  •  Рівненська область — 13 981 випадок;
  •  Сумська область — 6 404 випадки;
  •  Тернопільська область — 15 284 випадки;
  •  Харківська область — 23 342 випадки;
  •  Херсонська область — 1 714 випадків;
  •  Хмельницька область — 8 062 випадки;
  •  Чернівецька область — 15 939 випадків;
  •  Черкаська область — 5 349 випадків;
  •  Чернігівська область — 5 212 випадків.

 МОЗ України

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