Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9 жовтня в Україні зафіксовано 5 804 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих 135 109 осіб.

Загалом в Україні 250 538 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 4 779 летальних, 110 650 пацієнтів одужали. Проведено 2 522 360 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 2 417 пацієнтів.



Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 7 331 випадок;

Волинська область — 9 373 випадки;

Дніпропетровська область — 8 301 випадок;

Донецька область — 5 372 випадки;

Житомирська область — 7 718 випадків;

Закарпатська область — 10 629 випадків;

Запорізька область — 5 172 випадки;

Івано-Франківська область — 14 835 випадків;

Кіровоградська область — 1 262 випадки;

м. Київ — 26 463 випадки;

Київська область — 10 689 випадків;

Львівська область — 22 172 випадки;

Луганська область — 1 613 випадків;

Миколаївська область — 4 293 випадки;

Одеська область — 16 107 випадків;

Полтавська область — 3 921 випадок;

Рівненська область — 13 981 випадок;

Сумська область — 6 404 випадки;

Тернопільська область — 15 284 випадки;

Харківська область — 23 342 випадки;

Херсонська область — 1 714 випадків;

Хмельницька область — 8 062 випадки;

Чернівецька область — 15 939 випадків;

Черкаська область — 5 349 випадків;

Чернігівська область — 5 212 випадків.

МОЗ України