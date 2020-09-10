Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9 жовтня в Україні зафіксовано 5 804 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих 135 109 осіб.
Загалом в Україні 250 538 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 4 779 летальних, 110 650 пацієнтів одужали. Проведено 2 522 360 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 2 417 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 7 331 випадок;
- Волинська область — 9 373 випадки;
- Дніпропетровська область — 8 301 випадок;
- Донецька область — 5 372 випадки;
- Житомирська область — 7 718 випадків;
- Закарпатська область — 10 629 випадків;
- Запорізька область — 5 172 випадки;
- Івано-Франківська область — 14 835 випадків;
- Кіровоградська область — 1 262 випадки;
- м. Київ — 26 463 випадки;
- Київська область — 10 689 випадків;
- Львівська область — 22 172 випадки;
- Луганська область — 1 613 випадків;
- Миколаївська область — 4 293 випадки;
- Одеська область — 16 107 випадків;
- Полтавська область — 3 921 випадок;
- Рівненська область — 13 981 випадок;
- Сумська область — 6 404 випадки;
- Тернопільська область — 15 284 випадки;
- Харківська область — 23 342 випадки;
- Херсонська область — 1 714 випадків;
- Хмельницька область — 8 062 випадки;
- Чернівецька область — 15 939 випадків;
- Черкаська область — 5 349 випадків;
- Чернігівська область — 5 212 випадків.
МОЗ України