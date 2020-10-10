Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (10.10.10)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10 жовтня в Україні зафіксовано 5 728 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих 138 809 осіб.
Загалом в Україні 256 266 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 4 887 летальних, 112 570 пацієнтів одужали. Проведено 2 555 887 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 1 920 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 7 466 випадків;
Волинська область — 9 527 випадків;
Дніпропетровська область — 8 580 випадків;
Донецька область — 5 599 випадків;
Житомирська область — 8 024 випадки;
Закарпатська область — 10 761 випадок;
Запорізька область — 5 346 випадків;
Івано-Франківська область — 15 000 випадків;
Кіровоградська область — 1 288 випадків;
м. Київ — 26 995 випадків;
Київська область — 10 892 випадки;
Львівська область — 22 386 випадків;
Луганська область — 1 712 випадків;
Миколаївська область — 4 394 випадки;
Одеська область — 16 445 випадків;
Полтавська область — 4 206 випадків;
Рівненська область — 14 259 випадків;
Сумська область — 6 633 випадки;
Тернопільська область — 15 590 випадків;
Харківська область — 23 852 випадки;
Херсонська область — 1 806 випадків;
Хмельницька область — 8 464 випадки;
Чернівецька область — 16 137 випадків;
Черкаська область — 5 479 випадків;
Чернігівська область — 5 425 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 10 жовтня до Центру надійшло 5 916 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 324 914 повідомлень про підозру на COVID-19.
МОЗ України