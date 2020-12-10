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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (12.10.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 12 жовтня Україні зафіксовано 4 420 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих становить 146 029 осіб

Загалом в Україні 265 454 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, із них 5 015 летальних, 114 410 пацієнтів одужали. Проведено 2 602 635 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 903 пацієнти.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  •  Вінницька область — 7 637 випадків;
  •  Волинська область — 9 791 випадок;
  •  Дніпропетровська область — 8 967 випадків;
  •  Донецька область — 5 699 випадків;
  •  Житомирська область — 8 464 випадки;
  •  Закарпатська область — 10 935 випадків;
  •  Запорізька область — 5 589 випадків;
  •  Івано-Франківська область — 15 379 випадків;
  •  Кіровоградська область — 1 325 випадків;
  •  м. Київ — 27 693 випадки;
  •  Київська область — 11 309 випадків;
  •  Львівська область — 22 788 випадків;
  •  Луганська область — 1 852 випадки;
  •  Миколаївська область — 4 708 випадків;
  •  Одеська область — 16 770 випадків;
  •  Полтавська область — 4 621 випадок;
  •  Рівненська область — 14 696 випадків;
  •  Сумська область — 7 280 випадків;
  •  Тернопільська область — 15 992 випадки;
  •  Харківська область — 25 186 випадків;
  •  Херсонська область — 1 985 випадків;
  •  Хмельницька область — 9 011 випадків;
  •  Чернівецька область — 16 488 випадків;
  •  Черкаська область — 5 668 випадків;
  •  Чернігівська область — 5 621 випадок.


Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 12 жовтня до Центру надійшло 4 342 повідомлення про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 333 713 повідомлень про підозру на COVID-19.

МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. 

Згідно з постановою Кабміну від 22.07.2020 № 641 в Україні, залежно від епідемічної ситуації в регіоні чи окремих його частинах, визначають «зелений», «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

МОЗ України

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