Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (12.10.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 12 жовтня Україні зафіксовано 4 420 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих становить 146 029 осіб

Загалом в Україні 265 454 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, із них 5 015 летальних, 114 410 пацієнтів одужали. Проведено 2 602 635 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 903 пацієнти.



Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 7 637 випадків;

Волинська область — 9 791 випадок;

Дніпропетровська область — 8 967 випадків;

Донецька область — 5 699 випадків;

Житомирська область — 8 464 випадки;

Закарпатська область — 10 935 випадків;

Запорізька область — 5 589 випадків;

Івано-Франківська область — 15 379 випадків;

Кіровоградська область — 1 325 випадків;

м. Київ — 27 693 випадки;

Київська область — 11 309 випадків;

Львівська область — 22 788 випадків;

Луганська область — 1 852 випадки;

Миколаївська область — 4 708 випадків;

Одеська область — 16 770 випадків;

Полтавська область — 4 621 випадок;

Рівненська область — 14 696 випадків;

Сумська область — 7 280 випадків;

Тернопільська область — 15 992 випадки;

Харківська область — 25 186 випадків;

Херсонська область — 1 985 випадків;

Хмельницька область — 9 011 випадків;

Чернівецька область — 16 488 випадків;

Черкаська область — 5 668 випадків;

Чернігівська область — 5 621 випадок.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 12 жовтня до Центру надійшло 4 342 повідомлення про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 333 713 повідомлень про підозру на COVID-19.

МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю.

Згідно з постановою Кабміну від 22.07.2020 № 641 в Україні, залежно від епідемічної ситуації в регіоні чи окремих його частинах, визначають «зелений», «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

МОЗ України