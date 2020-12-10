12. 10. 2020
04071 м. Київ, а/с 110
тел/факс (044) 207-12-58
тел.моб   (066) 346-08-46
home1 search contacts

Максим Степанов дав доручення НСЗУ повторно надіслати стандарти лікування сімейним лікарям

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

Міністр охорони здоров’я дав доручення НСЗУ у стислі терміни надіслати повторно сімейним лікарям стандарт надання медичної допомоги пацієнтам з COVID-19 та протокол лікування. Про це на щоденному брифінгу повідомив Максим Степанов.

“Закликаю лікарів дотримуватися стандарту лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою. Він зроблений у дуже зручному форматі і розміщений на сайті МОЗ.

Це дуже важливо, бо, на жаль, часто пацієнтам з підозрою на коронавірусну хворобу сімейні лікарі починають призначати одразу декілька антибіотиків - цього категорично не можна робити”, - наголосив очільник МОЗ.

Міністр також подякував сімейним лікарям за роботу з навантаженням, яке виникло через велику кількість звернень. Окрім того, він закликав пацієнтів, по можливості, телефонувати лікарям у робочий час, а лікарям - відповідати на дзвінки пацієнтів у робочий час. 

“У сімейних лікарів теж є графік роботи, вони теж люди. Тому якщо у вас є можливість, телефонуйте протягом робочого дня. Лікарі часто нарікають, що пацієнти телефонують їм після дев’ятої години вечора”, - додав Максим Степанов.

Нагадаємо, раніше очільник МОЗ повідомив, що виплати надбавок медикам за роботу з хворими на COVID-19 відбуваються у повному обсязі, за винятком поодиноких випадків. Станом на сьогодні 1514 медичних закладів отримали виплати за вересень на загальну суму 1 млрд 300 млн грн.

МОЗ України

Back to Top
Newer news items:
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< жовтня 2020 >
П В С Ч П С Н
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  