Максим Степанов дав доручення НСЗУ повторно надіслати стандарти лікування сімейним лікарям

Міністр охорони здоров’я дав доручення НСЗУ у стислі терміни надіслати повторно сімейним лікарям стандарт надання медичної допомоги пацієнтам з COVID-19 та протокол лікування. Про це на щоденному брифінгу повідомив Максим Степанов.

“Закликаю лікарів дотримуватися стандарту лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою. Він зроблений у дуже зручному форматі і розміщений на сайті МОЗ. Це дуже важливо, бо, на жаль, часто пацієнтам з підозрою на коронавірусну хворобу сімейні лікарі починають призначати одразу декілька антибіотиків - цього категорично не можна робити”, - наголосив очільник МОЗ.

Міністр також подякував сімейним лікарям за роботу з навантаженням, яке виникло через велику кількість звернень. Окрім того, він закликав пацієнтів, по можливості, телефонувати лікарям у робочий час, а лікарям - відповідати на дзвінки пацієнтів у робочий час.

“У сімейних лікарів теж є графік роботи, вони теж люди. Тому якщо у вас є можливість, телефонуйте протягом робочого дня. Лікарі часто нарікають, що пацієнти телефонують їм після дев’ятої години вечора”, - додав Максим Степанов.

Нагадаємо, раніше очільник МОЗ повідомив, що виплати надбавок медикам за роботу з хворими на COVID-19 відбуваються у повному обсязі, за винятком поодиноких випадків. Станом на сьогодні 1514 медичних закладів отримали виплати за вересень на загальну суму 1 млрд 300 млн грн.

МОЗ України