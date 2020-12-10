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Максим Степанов: Для екстреної медичної допомоги буде закуплено 400 нових автівок

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До кінця 2020 року для служби екстреної медичної допомоги буде закуплено 400 нових автівок. Про це в ефірі ранкового шоу “Сніданок з 1+1” заявив Міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

“Зараз триває процес закупівлі нових автівок екстреної медичної допомоги. Це близько 400 машин, які будуть розподілені між регіонами”, - зазначив очільник МОЗ

Міністр також запевнив, що з самого початку епідемії коронавірусу в Україні, було чітко визначено кількість бригад екстреної допомоги, які виїжджають виключно на COVID-19. 

“Цей поділ зберігається і сьогодні, водночас кількість бригад постійно збільшується. Це правильно, адже автівки, які виділені спеціально для COVID-19, ретельно обробляються після кожного виклику”, - розповів в ефірі Максим Степанов.

Крім цього, МОЗ порахувало, що кількість викликів екстреної медичної допомоги в Україні за останній місяць збільшилась на 10%. 

Нагадаємо, в цьому році в бюджеті передбачено 922 млн грн на придбання машин екстреної медичної допомоги та обладнання для навчально-тренувальних відділень центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Наразі потреба галузі у нових автомобілях складає близько 1800 одиниць. Повністю замінити автопарк ЕМД планується протягом найближчих років. 

МОЗ України

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