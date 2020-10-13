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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 13 жовтня Україні зафіксовано 5 133 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих становить 148 903 осіб

Загалом в Україні 270 587 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 5 122 летальних, 116 562 пацієнти одужали. Проведено 2 630 988 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 2 152 пацієнти.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  •  Вінницька область — 7 726 випадків;
  •  Волинська область — 9 955 випадків;
  •  Дніпропетровська область — 9 272 випадки;
  •  Донецька область — 5 961 випадок;
  •  Житомирська область — 8 661 випадок;
  •  Закарпатська область — 11 042 випадки;
  •  Запорізька область — 5 762 випадки;
  •  Івано-Франківська область — 15 580 випадків;
  •  Кіровоградська область — 1 355 випадків;
  •  м. Київ — 28 090 випадків;
  •  Київська область — 11 525 випадків;
  •  Львівська область — 23 129 випадків;
  •  Луганська область — 1 917 випадків;
  •  Миколаївська область — 4 867 випадків;
  •  Одеська область — 17 047 випадків;
  •  Полтавська область — 4 906 випадків;
  •  Рівненська область — 14 868 випадків;
  •  Сумська область — 7 485 випадків;
  •  Тернопільська область — 16 250 випадків;
  •  Харківська область — 25 625 випадків;
  •  Херсонська область — 2 024 випадки;
  •  Хмельницька область — 9 230 випадків;
  •  Чернівецька область — 16 649 випадків;
  •  Черкаська область — 5 849 випадків;
  •  Чернігівська область — 5 812 випадків.


Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 13 жовтня до Центру надійшло 5 391 повідомлення про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 339 104 повідомлення про підозру на COVID-19.

МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. 

Згідно з постановою Кабміну від 22.07.2020 № 641 в Україні, залежно від епідемічної ситуації в регіоні чи окремих його частинах, визначають «зелений», «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

МОЗ України

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