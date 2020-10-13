Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 13 жовтня Україні зафіксовано 5 133 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих становить 148 903 осіб
Загалом в Україні 270 587 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 5 122 летальних, 116 562 пацієнти одужали. Проведено 2 630 988 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 2 152 пацієнти.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 7 726 випадків;
- Волинська область — 9 955 випадків;
- Дніпропетровська область — 9 272 випадки;
- Донецька область — 5 961 випадок;
- Житомирська область — 8 661 випадок;
- Закарпатська область — 11 042 випадки;
- Запорізька область — 5 762 випадки;
- Івано-Франківська область — 15 580 випадків;
- Кіровоградська область — 1 355 випадків;
- м. Київ — 28 090 випадків;
- Київська область — 11 525 випадків;
- Львівська область — 23 129 випадків;
- Луганська область — 1 917 випадків;
- Миколаївська область — 4 867 випадків;
- Одеська область — 17 047 випадків;
- Полтавська область — 4 906 випадків;
- Рівненська область — 14 868 випадків;
- Сумська область — 7 485 випадків;
- Тернопільська область — 16 250 випадків;
- Харківська область — 25 625 випадків;
- Херсонська область — 2 024 випадки;
- Хмельницька область — 9 230 випадків;
- Чернівецька область — 16 649 випадків;
- Черкаська область — 5 849 випадків;
- Чернігівська область — 5 812 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 13 жовтня до Центру надійшло 5 391 повідомлення про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 339 104 повідомлення про підозру на COVID-19.
МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю.
Згідно з постановою Кабміну від 22.07.2020 № 641 в Україні, залежно від епідемічної ситуації в регіоні чи окремих його частинах, визначають «зелений», «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.
МОЗ України