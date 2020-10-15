Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (15.10.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 15 жовтня Україні зафіксовано 5 062 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих становить 156 287 осіб.
ВЗагалом в Україні 281 239 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 5 302 летальних, 119 650 пацієнтів одужало. Проведено 2 695 488 тестувань методом ПЛР. За добу одужав 951 пацієнт.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 7 941 випадок;
- Волинська область — 10 320 випадків;
- Дніпропетровська область — 9 834 випадки;
- Донецька область — 6 491 випадок;
- Житомирська область — 9 130 випадків;
- Закарпатська область — 11 305 випадків;
- Запорізька область — 6 012 випадків;
- Івано-Франківська область — 15 955 випадків;
- Кіровоградська область — 1 440 випадків;
- м. Київ — 28 957 випадків;
- Київська область — 11 978 випадків;
- Львівська область — 23 806 випадків;
- Луганська область — 2 125 випадків;
- Миколаївська область — 5 207 випадків;
- Одеська область — 17 511 випадків;
- Полтавська область — 5 226 випадків;
- Рівненська область — 15 186 випадків;
- Сумська область — 7 983 випадки;
- Тернопільська область — 16 700 випадків;
- Харківська область — 26 913 випадків;
- Херсонська область — 2 195 випадків;
- Хмельницька область — 9 684 випадки;
- Чернівецька область — 17 004 випадки;
- Черкаська область — 6 157 випадків;
- Чернігівська область — 6 179 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 15 жовтня до Центру надійшло 4 814 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 350 111 повідомлень про підозру на COVID-19.
МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю.
Згідно з постановою Кабміну від 22.07.2020 № 641 в Україні, залежно від епідемічної ситуації в регіоні чи окремих його частинах, визначають «зелений», «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.
МОЗ України