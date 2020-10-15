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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (15.10.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 15 жовтня Україні зафіксовано 5 062  нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих становить 156 287 осіб.

ВЗагалом в Україні 281 239 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 5 302 летальних, 119 650 пацієнтів одужало. Проведено 2 695 488 тестувань методом ПЛР. За добу одужав 951 пацієнт.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  •  Вінницька область — 7 941 випадок;
  •  Волинська область — 10 320 випадків;
  •  Дніпропетровська область — 9 834 випадки;
  •  Донецька область — 6 491 випадок;
  •  Житомирська область — 9 130 випадків;
  •  Закарпатська область — 11 305 випадків;
  •  Запорізька область — 6 012 випадків;
  •  Івано-Франківська область — 15 955 випадків;
  •  Кіровоградська область — 1 440 випадків;
  •  м. Київ — 28 957 випадків;
  •  Київська область — 11 978 випадків;
  •  Львівська область — 23 806 випадків;
  •  Луганська область — 2 125 випадків;
  •  Миколаївська область — 5 207 випадків;
  •  Одеська область — 17 511 випадків;
  •  Полтавська область — 5 226 випадків;
  •  Рівненська область — 15 186 випадків;
  •  Сумська область — 7 983 випадки;
  •  Тернопільська область — 16 700 випадків;
  •  Харківська область — 26 913 випадків;
  •  Херсонська область — 2 195 випадків;
  •  Хмельницька область — 9 684 випадки;
  •  Чернівецька область — 17 004 випадки;
  •  Черкаська область — 6 157 випадків;
  •  Чернігівська область — 6 179 випадків.


Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 15 жовтня до Центру надійшло 4 814 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 350 111 повідомлень про підозру на COVID-19.

МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. 

Згідно з постановою Кабміну від 22.07.2020 № 641 в Україні, залежно від епідемічної ситуації в регіоні чи окремих його частинах, визначають «зелений», «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

МОЗ України

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