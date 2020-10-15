Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (15.10.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 15 жовтня Україні зафіксовано 5 062 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих становить 156 287 осіб.

ВЗагалом в Україні 281 239 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 5 302 летальних, 119 650 пацієнтів одужало. Проведено 2 695 488 тестувань методом ПЛР. За добу одужав 951 пацієнт.



Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 7 941 випадок;

Волинська область — 10 320 випадків;

Дніпропетровська область — 9 834 випадки;

Донецька область — 6 491 випадок;

Житомирська область — 9 130 випадків;

Закарпатська область — 11 305 випадків;

Запорізька область — 6 012 випадків;

Івано-Франківська область — 15 955 випадків;

Кіровоградська область — 1 440 випадків;

м. Київ — 28 957 випадків;

Київська область — 11 978 випадків;

Львівська область — 23 806 випадків;

Луганська область — 2 125 випадків;

Миколаївська область — 5 207 випадків;

Одеська область — 17 511 випадків;

Полтавська область — 5 226 випадків;

Рівненська область — 15 186 випадків;

Сумська область — 7 983 випадки;

Тернопільська область — 16 700 випадків;

Харківська область — 26 913 випадків;

Херсонська область — 2 195 випадків;

Хмельницька область — 9 684 випадки;

Чернівецька область — 17 004 випадки;

Черкаська область — 6 157 випадків;

Чернігівська область — 6 179 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 15 жовтня до Центру надійшло 4 814 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 350 111 повідомлень про підозру на COVID-19.

МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю.

Згідно з постановою Кабміну від 22.07.2020 № 641 в Україні, залежно від епідемічної ситуації в регіоні чи окремих його частинах, визначають «зелений», «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

МОЗ України