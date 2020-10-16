Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (17.10.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 16 жовтня Україні зафіксовано 5 992 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих становить 156 287 осіб.

Загалом в Україні 287 231 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, із них 5 408 летальних, 121 919 пацієнтів одужало. Проведено 2 729 496 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 2 269 пацієнтів.



Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 8 070 випадків;

Волинська область — 10 515 випадків;

Дніпропетровська область — 10 257 випадків;

Донецька область — 6 658 випадків;

Житомирська область — 9 286 випадків;

Закарпатська область — 11 461 випадок;

Запорізька область — 6 162 випадки;

Івано-Франківська область — 16 163 випадки;

Кіровоградська область — 1 468 випадків;

м. Київ — 29 412 випадків;

Київська область — 12 207 випадків;

Львівська область — 24 171 випадок;

Луганська область — 2 229 випадків;

Миколаївська область — 5 336 випадків;

Одеська область — 18 013 випадків;

Полтавська область — 5 469 випадків;

Рівненська область — 15 398 випадків;

Сумська область — 8 252 випадки;

Тернопільська область — 16 916 випадків;

Харківська область — 27 457 випадків;

Херсонська область — 2 264 випадки;

Хмельницька область — 10 098 випадків;

Чернівецька область — 17 203 випадки;

Черкаська область — 6 387 випадків;

Чернігівська область — 6 379 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 16 жовтня до Центру надійшло 6 603 повідомлення про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 356 714 повідомлень про підозру на COVID-19.

МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю.

Згідно з постановою Кабміну від 22.07.2020 № 641 в Україні, залежно від епідемічної ситуації в регіоні чи окремих його частинах, визначають «зелений», «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

МОЗ України