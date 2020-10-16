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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (17.10.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 16 жовтня Україні зафіксовано 5 992 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих становить 156 287 осіб.

Загалом в Україні 287 231 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, із них 5 408 летальних, 121 919 пацієнтів одужало. Проведено 2 729 496 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 2 269 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  •   Вінницька область — 8 070 випадків;
  •   Волинська область — 10 515 випадків;
  •   Дніпропетровська область — 10 257 випадків;
  •   Донецька область — 6 658 випадків;
  •   Житомирська область — 9 286 випадків;
  •   Закарпатська область — 11 461 випадок;
  •   Запорізька область — 6 162 випадки;
  •   Івано-Франківська область — 16 163 випадки;
  •   Кіровоградська область — 1 468 випадків;
  •   м. Київ — 29 412 випадків;
  •   Київська область — 12 207 випадків;
  •   Львівська область — 24 171 випадок;
  •   Луганська область — 2 229 випадків;
  •   Миколаївська область — 5 336 випадків;
  •   Одеська область — 18 013 випадків;
  •   Полтавська область — 5 469 випадків;
  •   Рівненська область — 15 398 випадків;
  •   Сумська область — 8 252 випадки;
  •   Тернопільська область — 16 916 випадків;
  •   Харківська область — 27 457 випадків;
  •   Херсонська область — 2 264 випадки;
  •   Хмельницька область — 10 098 випадків;
  •   Чернівецька область — 17 203 випадки;
  •   Черкаська область — 6 387 випадків;
  •   Чернігівська область — 6 379 випадків.


Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 16 жовтня до Центру надійшло 6 603 повідомлення про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 356 714 повідомлень про підозру на COVID-19.

МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. 

Згідно з постановою Кабміну від 22.07.2020 № 641 в Україні, залежно від епідемічної ситуації в регіоні чи окремих його частинах, визначають «зелений», «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

МОЗ України

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