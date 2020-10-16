З 19 жовтня «червоний» рівень епіднебезпеки діятиме у 68 адміністративних одиницях

До «червоного» рівня епідемічної небезпеки з 19 жовтня буде віднесено 68 адміністративних одиниць у 15 областях, тоді як наразі він діє у 2 містах. Відповідне рішення прийняла Державна комісія з питань ТЕБ та НС на своєму засіданні 15 жовтня.

Про це повідомив заступник Міністра охорони здоров'я - Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

“Усі області України, окрім Кіровоградської, потребують додаткових обмежувальних заходів через перевищення базового рівня захворюваності на коронавірусну хворобу, який становить 40 на 100 тисяч населення”, - зазначив він.

Зокрема, до «червоного» рівня епідемічної небезпеки потрапили 9 обласних центрів: Чернівці, Хмельницький, Чернігів, Харків, Сєвєродонецьк, Полтава, Суми, Івано-Франківськ та Тернопіль.

Крім цього, «червоний» рівень епіднебезпеки буде встановлений у 15 адміністративних одиницях Луганської області, у Волинській області – м. Володимир-Волинський, Нововолинськ та Ківерцівському районі, у Донецькій області – Слов'янський район, у Житомирській області – м. Коростень, Коростенський, Лугинський, Любарський, Черняхівський та Чуднівський райони, у Київській області – Васильків та Бориспільський район, у Одеській області – м.Біляївка та Татарбунарський район, у Рівненській – м. Дубно, м. Вараш, м. Острог, Здолбунівський та Костопільський райони, у Сумській - Сумський район, у Тернопільській області – м. Бережани, м. Кременець, м. Чортків, Борщівський, Заліщицький та Монастириський райони, у Харківській – м. Люботин, Богодухівський, Лозівський та Первомайський райони, у Хмельницькій – м. Нетішин, м. Славута, Волочиський, Городоцький, Дунаєвецький, Красилівський, Старосинявський та Теофіпольський райони, у Черкаській – м. Канів, м.Сміла та Смілянський район, у Чернівецькій – м.Новодністровськ, Кельменецький та Кіцманський райони, у Чернігівській - м.Ніжин.

Обмеження будуть діяти, згідно спільного рішення національної та регіональних комісій з питань ТЕБ та НС, а також місцевих органів влади.

Уряд 13 жовтня прийняв зміни до умов адаптивного карантину, в тому числі в національні індикатори визначення рівня карантинних обмежень.

В більшості регіонів не будуть зупиняти громадський транспорт та буде дозволена робота дитячих закладів освіти, а також не буде зупинятись робота закладів торгівлі.

Детальніше - у нашій інфографіці.

Нагадаємо, засідання Центральної комісії ТЕБ та НС проводитись щотижня. За результатами аналізу ситуації в регіонах визначатються рівні розповсюдження коронавірусу. Епідемічні показники на рівні районів та міст обласного значення за посиланням.