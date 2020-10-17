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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (17.10.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 16 жовтня Україні зафіксовано 6 410 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих становить 164 011 осіб.

Загалом в Україні 293 641 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, із них 5 517 летальних, 124 113 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 6 410 нових випадків. Проведено 2 765 787 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 2 194 пацієнти.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  •  Вінницька область — 8 233 випадки;
  •  Волинська область — 10 682 випадки;
  •  Дніпропетровська область — 10 721 випадок;
  •  Донецька область — 6 776 випадків;
  •  Житомирська область — 9 539 випадків;
  •  Закарпатська область — 11 626 випадків;
  •  Запорізька область — 6 259 випадків;
  •  Івано-Франківська область — 16 377 випадків;
  •  Кіровоградська область — 1 512 випадків;
  •  м. Київ — 30 010 випадків;
  •  Київська область — 12 439 випадків;
  •  Львівська область — 24 539 випадків;
  •  Луганська область — 2 334 випадки;
  •  Миколаївська область — 5 567 випадків;
  •  Одеська область — 18 519 випадків;
  •  Полтавська область — 5 738 випадків;
  •  Рівненська область — 15 646 випадків;
  •  Сумська область — 8 524 випадки;
  •  Тернопільська область — 17 160 випадків;
  •  Харківська область — 27 929 випадків;
  •  Херсонська область — 2 380 випадків;
  •  Хмельницька область — 10 480 випадків;
  •  Чернівецька область — 17 450 випадків;
  •  Черкаська область — 6 619 випадків;
  •  Чернігівська область — 6 582 випадки.


Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 17 жовтня до Центру надійшло 6 930 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 363 644 повідомлення про підозру на COVID-19

МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. 

Згідно з постановою Кабміну від 22.07.2020 № 641 в Україні, залежно від епідемічної ситуації в регіоні чи окремих його частинах, визначають «зелений», «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

МОЗ  України
 

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