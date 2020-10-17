Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (17.10.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 16 жовтня Україні зафіксовано 6 410 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих становить 164 011 осіб.

Загалом в Україні 293 641 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, із них 5 517 летальних, 124 113 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 6 410 нових випадків. Проведено 2 765 787 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 2 194 пацієнти.



Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 8 233 випадки;

Волинська область — 10 682 випадки;

Дніпропетровська область — 10 721 випадок;

Донецька область — 6 776 випадків;

Житомирська область — 9 539 випадків;

Закарпатська область — 11 626 випадків;

Запорізька область — 6 259 випадків;

Івано-Франківська область — 16 377 випадків;

Кіровоградська область — 1 512 випадків;

м. Київ — 30 010 випадків;

Київська область — 12 439 випадків;

Львівська область — 24 539 випадків;

Луганська область — 2 334 випадки;

Миколаївська область — 5 567 випадків;

Одеська область — 18 519 випадків;

Полтавська область — 5 738 випадків;

Рівненська область — 15 646 випадків;

Сумська область — 8 524 випадки;

Тернопільська область — 17 160 випадків;

Харківська область — 27 929 випадків;

Херсонська область — 2 380 випадків;

Хмельницька область — 10 480 випадків;

Чернівецька область — 17 450 випадків;

Черкаська область — 6 619 випадків;

Чернігівська область — 6 582 випадки.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 17 жовтня до Центру надійшло 6 930 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 363 644 повідомлення про підозру на COVID-19

МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю.

Згідно з постановою Кабміну від 22.07.2020 № 641 в Україні, залежно від епідемічної ситуації в регіоні чи окремих його частинах, визначають «зелений», «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

МОЗ України

