Максим Степанов та представники Світового банку визначили два стратегічні напрями співпраці для подолання COVID-19

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов провів онлайн-зустріч з представниками Світового банку, під час якої були визначені стратегічні напрями співпраці щодо протидії епідемії COVID-19 та планування вакцинації.

“Наразі в МОЗ є два пріоритетні напрями боротьби з COVID-19 з точки зору системи охорони здоров’я. Перший - забезпечення максимального тестування ПЛР-тестами. Тому, окрім наших великих лабораторій, які ми закуповуємо, важливо розглянути можливість облаштування лабораторій на 200-250 ПЛР-тестів безпосередньо в лікарнях. Другий пріоритет - це вакцина. Ми звернулися до Світового банку з проханням збільшити суму коштів, яку попередньо розглядали на виділення Україні для закупівлі вакцин”, - наголосив під час зустрічі Максим Степанов.

Очільник МОЗ зазначив, що наразі є чітко визначені пріоритетні групи населення, яким будуть робити щеплення проти коронавірусної хвороби. Це групи ризику - літні люди, люди, які мають супутні захворювання, групи ризику за професійними ознаками.

Також Міністр висловив сподівання, що ці два напрями стануть основою нових стратегічних проєктів між МОЗ та Світовим банком.

Зі свого боку Аруп Банерджі, директор представництва Світового банку в Білорусі, Молдові і Україні подякував міністру та його заступникам за зустріч та нові можливості щодо співпраці: “Ми будемо тісно працювати з командою міністерства, аби забезпечити всі ресурси, необхідні для реалізації цих напрямів”.

Нагадаємо, раніше Уряд затвердив ініційовану МОЗ постанову щодо залучення додаткових 260 млн гривень на збільшення кількості тестувань на коронавірус. З цих коштів 100 млн гривень будуть направлені на контрактування приватних лабораторій і лабораторій інших форм власності для здійснення тестувань методом ПЛР.

МОЗ України