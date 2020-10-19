Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (19.10.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 19 жовтня Україні зафіксовано 4 766 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих становить 171 476 осіб.

Загалом в Україні 303 638 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 5 673 летальних, 126 489 пацієнтів одужали. Проведено 2 815 833 тестування методом ПЛР. За добу одужали 1 112 пацієнти.



Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 8 418 випадків;

Волинська область — 10 986 випадків;

Дніпропетровська область — 11 108 випадків;

Донецька область — 7 133 випадки;

Житомирська область — 10 095 випадків;

Закарпатська область — 11 825 випадків;

Запорізька область — 6 483 випадки;

Івано-Франківська область — 16 766 випадків;

Кіровоградська область — 1 591 випадок;

м. Київ — 30 848 випадків;

Київська область — 12 924 випадки;

Львівська область — 25 103 випадки;

Луганська область — 2 467 випадків;

Миколаївська область — 5 865 випадків;

Одеська область — 19 079 випадків;

Полтавська область — 6 051 випадок;

Рівненська область — 16 034 випадки;

Сумська область — 9 104 випадки;

Тернопільська область — 17 503 випадки;

Харківська область — 29 113 випадків;

Херсонська область — 2 570 випадків;

Хмельницька область — 11 035 випадків;

Чернівецька область — 17 866 випадків;

Черкаська область — 6 892 випадки;

Чернігівська область — 6 779 випадків.

МОЗ України