Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (20.10.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 20 жовтня Україні зафіксовано 5 469 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих становить 173 788 осіб.

Загалом в Україні 309 107 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 5 786 летальних, 129 533 пацієнти одужали. Проведено 2 847 376 тестувань методом ПЛР. За добу одужали 3 044 пацієнти.



Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 8 523 випадки;

Волинська область — 11 164 випадки;

Дніпропетровська область — 11 393 випадки;

Донецька область — 7 389 випадків;

Житомирська область — 10 471 випадок;

Закарпатська область — 11 956 випадків;

Запорізька область — 6 616 випадків;

Івано-Франківська область — 16 987 випадків;

Кіровоградська область — 1 642 випадки;

м. Київ — 31 310 випадків;

Київська область — 13 166 випадків;

Львівська область — 25 392 випадки;

Луганська область — 2 576 випадків;

Миколаївська область — 6 053 випадки;

Одеська область — 19 343 випадки;

Полтавська область — 6 300 випадків;

Рівненська область — 16 184 випадки;

Сумська область — 9 321 випадок;

Тернопільська область — 17 738 випадків;

Харківська область — 29 559 випадків;

Херсонська область — 2 629 випадків;

Хмельницька область — 11 239 випадків;

Чернівецька область — 18 081 випадок;

Черкаська область — 7 095 випадків;

Чернігівська область — 6 980 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

МОЗ України