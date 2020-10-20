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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (20.10.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 20 жовтня Україні зафіксовано 5 469 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих становить 173 788 осіб.

Загалом в Україні 309 107 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 5 786 летальних, 129 533 пацієнти одужали. Проведено 2 847 376 тестувань методом ПЛР. За добу одужали 3 044 пацієнти.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  •  Вінницька область — 8 523 випадки;
  •  Волинська область — 11 164 випадки;
  •  Дніпропетровська область — 11 393 випадки;
  •  Донецька область — 7 389 випадків;
  •  Житомирська область — 10 471 випадок;
  •  Закарпатська область — 11 956 випадків;
  •  Запорізька область — 6 616 випадків;
  •  Івано-Франківська область — 16 987 випадків;
  •  Кіровоградська область — 1 642 випадки;
  •  м. Київ — 31 310 випадків;
  •  Київська область — 13 166 випадків;
  •  Львівська область — 25 392 випадки;
  •  Луганська область — 2 576 випадків;
  •  Миколаївська область — 6 053 випадки;
  •  Одеська область — 19 343 випадки;
  •  Полтавська область — 6 300 випадків;
  •  Рівненська область — 16 184 випадки;
  •  Сумська область — 9 321 випадок;
  •  Тернопільська область — 17 738 випадків;
  •  Харківська область — 29 559 випадків;
  •  Херсонська область — 2 629 випадків;
  •  Хмельницька область — 11 239 випадків;
  •  Чернівецька область — 18 081 випадок;
  •  Черкаська область — 7 095 випадків;
  •  Чернігівська область — 6 980 випадків.


Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

МОЗ України

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