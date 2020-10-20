Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (20.10.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 20 жовтня Україні зафіксовано 5 469 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих становить 173 788 осіб.
Загалом в Україні 309 107 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 5 786 летальних, 129 533 пацієнти одужали. Проведено 2 847 376 тестувань методом ПЛР. За добу одужали 3 044 пацієнти.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 8 523 випадки;
- Волинська область — 11 164 випадки;
- Дніпропетровська область — 11 393 випадки;
- Донецька область — 7 389 випадків;
- Житомирська область — 10 471 випадок;
- Закарпатська область — 11 956 випадків;
- Запорізька область — 6 616 випадків;
- Івано-Франківська область — 16 987 випадків;
- Кіровоградська область — 1 642 випадки;
- м. Київ — 31 310 випадків;
- Київська область — 13 166 випадків;
- Львівська область — 25 392 випадки;
- Луганська область — 2 576 випадків;
- Миколаївська область — 6 053 випадки;
- Одеська область — 19 343 випадки;
- Полтавська область — 6 300 випадків;
- Рівненська область — 16 184 випадки;
- Сумська область — 9 321 випадок;
- Тернопільська область — 17 738 випадків;
- Харківська область — 29 559 випадків;
- Херсонська область — 2 629 випадків;
- Хмельницька область — 11 239 випадків;
- Чернівецька область — 18 081 випадок;
- Черкаська область — 7 095 випадків;
- Чернігівська область — 6 980 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ України