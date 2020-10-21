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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 21 жовтня Україні зафіксовано 6 719 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих становить 177 680 осіб.

Загалом в Україні 315 826 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 5 927 летальних, 132 219 пацієнтів одужали.

Протягом доби на території України:

  • на стаціонарному лікуванні перебуває 14112 осіб з підтвердженим діагнозом СOVID-19;
  • госпіталізовано 1009 осіб (з них 30 дітей), із них 63 медпрацівників;
  • на апараті штучної вентиляції легенів 456 осіб;
  • одужало 2686 особи (147 дітей), у тому числі 221 медпрацівників;
  • повідомлено про 141 померлу осібу (0 дітей), у тому числі 1 медпрацівник;
  • проведено 2 880 105 тестувань методом ПЛР.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 8 644 випадки;
  • Волинська область — 11 367 випадків;
  • Дніпропетровська область — 11 705 випадків;
  • Донецька область — 7 629 випадків;
  • Житомирська область — 10 634 випадки;
  • Закарпатська область — 12 112 випадків;
  • Запорізька область — 6 784 випадки;
  • Івано-Франківська область — 17 214 випадків;
  • Кіровоградська область — 1 697 випадків;
  • м. Київ — 31 869 випадків;
  • Київська область — 13 419 випадків;
  • Львівська область — 25 702 випадки;
  • Луганська область — 2 686 випадків;
  • Миколаївська область — 6 256 випадків;
  • Одеська область — 19 957 випадків;
  • Полтавська область — 6 880 випадків;
  • Рівненська область — 16 428 випадків;
  • Сумська область — 9 509 випадків;
  • Тернопільська область — 17 970 випадків;
  • Харківська область — 30 272 випадки;
  • Херсонська область — 2 739 випадків;
  • Хмельницька область — 11 561 випадок;
  • Чернівецька область — 18 314 випадків;
  • Черкаська область — 7 314 випадків;
  • Чернігівська область — 7 164 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

МОЗ України

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