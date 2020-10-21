Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 21 жовтня Україні зафіксовано 6 719 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих становить 177 680 осіб.
Загалом в Україні 315 826 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 5 927 летальних, 132 219 пацієнтів одужали.
Протягом доби на території України:
- на стаціонарному лікуванні перебуває 14112 осіб з підтвердженим діагнозом СOVID-19;
- госпіталізовано 1009 осіб (з них 30 дітей), із них 63 медпрацівників;
- на апараті штучної вентиляції легенів 456 осіб;
- одужало 2686 особи (147 дітей), у тому числі 221 медпрацівників;
- повідомлено про 141 померлу осібу (0 дітей), у тому числі 1 медпрацівник;
- проведено 2 880 105 тестувань методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 8 644 випадки;
- Волинська область — 11 367 випадків;
- Дніпропетровська область — 11 705 випадків;
- Донецька область — 7 629 випадків;
- Житомирська область — 10 634 випадки;
- Закарпатська область — 12 112 випадків;
- Запорізька область — 6 784 випадки;
- Івано-Франківська область — 17 214 випадків;
- Кіровоградська область — 1 697 випадків;
- м. Київ — 31 869 випадків;
- Київська область — 13 419 випадків;
- Львівська область — 25 702 випадки;
- Луганська область — 2 686 випадків;
- Миколаївська область — 6 256 випадків;
- Одеська область — 19 957 випадків;
- Полтавська область — 6 880 випадків;
- Рівненська область — 16 428 випадків;
- Сумська область — 9 509 випадків;
- Тернопільська область — 17 970 випадків;
- Харківська область — 30 272 випадки;
- Херсонська область — 2 739 випадків;
- Хмельницька область — 11 561 випадок;
- Чернівецька область — 18 314 випадків;
- Черкаська область — 7 314 випадків;
- Чернігівська область — 7 164 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ України