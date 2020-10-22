Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (22.10.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 22 жовтня Україні зафіксовано 7053 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих становить 181 938 осіб.

Загалом в Україні 322 879 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 6 043 летальних, одужало 134898 осіб. Проведено 2 914 006 тестувань методом ПЛР

Протягом доби на території України:

госпіталізовано 924 осіб (з них 25 дітей), із них 44 медпрацівників;

на стаціонарному лікуванні перебуває 14 183 особи з підтвердженим діагнозом СOVID-19;

на апараті штучної вентиляції легенів 486 осіб;

одужало 2 679 особи (132 дітей), у тому числі 185 медпрацівників;

повідомлено про 116 померлих осіб .

проведено 33 901 тестування методом ПЛР, методом ІФА - 28 517.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 8 782 випадки;

Волинська область — 11 574 випадки;

Дніпропетровська область — 12 068 випадків;

Донецька область — 7 896 випадків;

Житомирська область — 10 838 випадків;

Закарпатська область — 12 285 випадків;

Запорізька область — 7 093 випадки;

Івано-Франківська область — 17 447 випадків;

Кіровоградська область — 1 786 випадків;

м. Київ — 32 500 випадків;

Київська область — 13 688 випадків;

Львівська область — 26 021 випадок;

Луганська область — 2 841 випадок;

Миколаївська область — 6 428 випадків;

Одеська область — 20 557 випадків;

Полтавська область — 7 216 випадків;

Рівненська область — 16 691 випадок;

Сумська область — 9 730 випадків;

Тернопільська область — 18 283 випадки;

Харківська область — 30 899 випадків;

Херсонська область — 2 844 випадки;

Хмельницька область — 11 942 випадки;

Чернівецька область — 18 562 випадки;

Черкаська область — 7 541 випадок;

Чернігівська область — 7 367 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 22 жовтня до Центру надійшло 7 426 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 393 957 повідомлень про підозру на COVID-19.

МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю.