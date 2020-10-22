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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (22.10.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 22 жовтня Україні зафіксовано 7053 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих становить 181 938 осіб.

Загалом в Україні 322 879 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 6 043 летальних, одужало 134898 осіб. Проведено 2 914 006 тестувань методом ПЛР

Протягом доби на території України:

  • госпіталізовано 924 осіб (з них 25 дітей), із них 44 медпрацівників;
  • на стаціонарному лікуванні перебуває 14 183 особи з підтвердженим діагнозом СOVID-19;
  • на апараті штучної вентиляції легенів 486 осіб;
  • одужало 2 679 особи (132 дітей), у тому числі 185 медпрацівників;
  • повідомлено про 116 померлих осіб .
  • проведено 33 901 тестування методом ПЛР, методом ІФА - 28 517.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 8 782 випадки;
  • Волинська область — 11 574 випадки;
  • Дніпропетровська область — 12 068 випадків;
  • Донецька область — 7 896 випадків;
  • Житомирська область — 10 838 випадків;
  • Закарпатська область — 12 285 випадків;
  • Запорізька область — 7 093 випадки;
  • Івано-Франківська область — 17 447 випадків;
  • Кіровоградська область — 1 786 випадків;
  • м. Київ — 32 500 випадків;
  • Київська область — 13 688 випадків;
  • Львівська область — 26 021 випадок;
  • Луганська область — 2 841 випадок;
  • Миколаївська область — 6 428 випадків;
  • Одеська область — 20 557 випадків;
  • Полтавська область — 7 216 випадків;
  • Рівненська область — 16 691 випадок;
  • Сумська область — 9 730 випадків;
  • Тернопільська область — 18 283 випадки;
  • Харківська область — 30 899 випадків;
  • Херсонська область — 2 844 випадки;
  • Хмельницька область — 11 942 випадки;
  • Чернівецька область — 18 562 випадки;
  • Черкаська область — 7 541 випадок;
  • Чернігівська область — 7 367 випадків.


Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 22 жовтня до Центру надійшло 7 426 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 393 957 повідомлень про підозру на COVID-19.

МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. 

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