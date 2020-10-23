Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (23.10.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 23 жовтня Україні зафіксовано 7 517 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих становить 186 654 осіб.

Загалом в Україні 330 396 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 6 164 летальних, 137 578 пацієнтів одужали. Проведено 2 950 463 тестування методом ПЛР.

Протягом доби на території України:

госпіталізовано 1032 осіб (з них 30 дітей), із них 36 медпрацівників;

на стаціонарному лікуванні перебуває 14 382 особи з підтвердженим діагнозом СOVID-19;

на апараті штучної вентиляції легенів 500 осіб;

одужало 2680 особи (156 дітей), у тому числі 202 медпрацівників;

повідомлено про 121 померлих осіб.

проведено 36 457 тестувань методом ПЛР, методом ІФА – 26 674.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 8 923 випадки;

Волинська область — 11 792 випадки;

Дніпропетровська область — 12 380 випадків;

Донецька область — 8 160 випадків;

Житомирська область — 11 264 випадки;

Закарпатська область — 12 541 випадок;

Запорізька область — 7 495 випадків;

Івано-Франківська область — 17 705 випадків;

Кіровоградська область — 1 858 випадків;

м. Київ — 33 135 випадків;

Київська область — 13 958 випадків;

Львівська область — 26 399 випадків;

Луганська область — 2 985 випадків;

Миколаївська область — 6 602 випадки;

Одеська область — 21 128 випадків;

Полтавська область — 7 532 випадки;

Рівненська область — 16 985 випадків;

Сумська область — 9 888 випадків;

Тернопільська область — 18 613 випадків;

Харківська область — 31 592 випадки;

Херсонська область — 2 951 випадок;

Хмельницька область — 12 413 випадків;

Чернівецька область — 18 811 випадків;

Черкаська область — 7 704 випадки;

Чернігівська область — 7 582 випадки.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 23 жовтня до Центру надійшло 8 050 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 402 007 повідомлень про підозру на COVID-19.

МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю.

МОЗ України