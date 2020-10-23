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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (23.10.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 23 жовтня Україні зафіксовано 7 517 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих становить 186 654 осіб.

Загалом в Україні 330 396 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 6 164 летальних, 137 578 пацієнтів одужали. Проведено 2 950 463 тестування методом ПЛР.

Протягом доби на території України: 

  • госпіталізовано 1032 осіб (з них 30 дітей), із них 36 медпрацівників;
  • на стаціонарному лікуванні перебуває  14 382 особи з підтвердженим діагнозом СOVID-19;
  • на апараті штучної вентиляції легенів 500 осіб;
  • одужало 2680 особи (156 дітей), у тому числі 202 медпрацівників;
  • повідомлено про 121 померлих осіб.
  • проведено 36 457 тестувань методом ПЛР, методом ІФА – 26 674.

 

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  •  Вінницька область — 8 923 випадки;
  •  Волинська область — 11 792 випадки;
  •  Дніпропетровська область — 12 380 випадків;
  •  Донецька область — 8 160 випадків;
  •  Житомирська область — 11 264 випадки;
  •  Закарпатська область — 12 541 випадок;
  •  Запорізька область — 7 495 випадків;
  •  Івано-Франківська область — 17 705 випадків;
  •  Кіровоградська область — 1 858 випадків;
  •  м. Київ — 33 135 випадків;
  •  Київська область — 13 958 випадків;
  •  Львівська область — 26 399 випадків;
  •  Луганська область — 2 985 випадків;
  •  Миколаївська область — 6 602 випадки;
  •  Одеська область — 21 128 випадків;
  •  Полтавська область — 7 532 випадки;
  •  Рівненська область — 16 985 випадків;
  •  Сумська область — 9 888 випадків;
  •  Тернопільська область — 18 613 випадків;
  •  Харківська область — 31 592 випадки;
  •  Херсонська область — 2 951 випадок;
  •  Хмельницька область — 12 413 випадків;
  •  Чернівецька область — 18 811 випадків;
  •  Черкаська область — 7 704 випадки;
  •  Чернігівська область — 7 582 випадки.


Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 23 жовтня до Центру надійшло 8 050 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 402 007 повідомлень про підозру на COVID-19.

МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. 

МОЗ України

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