Віктор Ляшко: Рішення про перепрофілювання медзакладів під надання допомоги хворим на COVID-19 приймається на місцевому рівні

Визначення медичного закладу, який здатен надавати необхідну допомогу пацієнтам з COVID-19, відбувається на рівні органів місцевого самоврядування. Крім цього, ще на початку пандемії Міністерство охорони здоров'я доручило керівникам областей визначити як мінімум один пологовий будинок у регіоні, який буде надавати медичну допомогу вагітним з коронавірусною хворобою.

Про це заявив заступник Міністра охорони здоров'я - Головний державий санітарний лікар України Віктор Ляшко.

За його словами, наприклад, у Волинській області таким закладом було визначено комунальне підприємство «Луцький клінічний пологовий будинок». На сьогодні його завдання надавати акушерську допомогу населенню регіону, в тому числі вагітним з COVID-19.

Також регіонам було поставлено завдання окремо визначити багатопрофільні лікарні, які будуть повністю перепрофільовані під надання медичної допомоги іншим пацієнтам з коронавірусною хворобою. У такий спосіб, ті пацієнти, які окрім COVID-19, мають також інші патології - інфаркти, інсульти та інше, та потребують стаціонарного лікування, зможуть отримувати належну медичну допомогу.

За інформацією МОЗ, для перепрофілювання місцевою владою було обрано Луцьку центральну районну лікарню, яка має 174 ліжка для надання багатопрофільної допомоги хворим.

МОЗ України