Максим Степанов: Доклінічні випробування кандидата у вакцини проти COVID-19 тривали 6 місяців

Доклінічні випробування кандидата у вакцини проти коронавірусної хвороби тривали майже пів року. Про це під час пресбрифінгу щодо української вакцини проти COVID-19 заявив Міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

“У вівторок ми разом з науковцями та вченими презентували президенту України Володимиру Зеленському нашу роботу щодо проходження доклінічної фази вакцини проти COVID-19. Ця доклінічна фаза складається з кількох великих моментів і тривала 6 місяців. У рамках проведення цієї фази було з'ясовано, що цей кандидат у вакцини має гарні перспективи”, - зазначив очільник МОЗ.

Максим Степанов підкреслив, що розробка вакцини здійснюється українськими та американськими компаніями, а також вітчизняними вченими, зокрема з Інституту мікробіології НАН.

“Зараз розпочнуться клінічні дослідження вакцини. Вони будуть відбуватися за повної підтримки держави. Це все - ще достатньо тривалий процес”, - заявив Міністр.

Зі свого боку президент компанії DiaPrep System Inc. Михайло Фаворов зазначив, вже зараз можна говорити, що Україна має всі шанси отримати вакцину, яка буде захищати від коронавірусу.

“До виробництва вакцина має пройти дуже довгий процес, який включає перевірку безпеки, імуногенності та багато інших складних процесів. Але вже зараз зрозуміло, що ми можемо отримати препарат, який буде захищати від COVID-19”, - резюмував Михайло Фаворов.

Нагадаємо, 20 жовтня Міністр охорони здоров’я Максим Степанов разом із вченими та науковцями презентував президенту України Володимиру Зеленському результати доклінічної фази дослідження оригінального українського кандидата у вакцини проти COVID-19. Цей кандидат оригінальної української вакцини створюється на основі унікального підходу.

МОЗ України