З 26 жовтня «червоний» рівень епіднебезпеки діятиме у 100 адмінодиницях

До «червоного» рівня епідемічної небезпеки з 26 жовтня буде віднесено 100 адміністративних одиниць, тоді як наразі він діє у 68 містах та районах. Відповідне рішення прийняла Державна комісія з питань ТЕБ та НС на своєму засіданні 23 жовтня.

Про це повідомив Міністр охорони здоров’я Максим Степанов за підсумками засідання комісії.

«Жоден обласний центр не потрапив до «зеленого» рівня. А до «червоного» рівня віднесено 100 адміністративних одиниць: усі 15 адміністративних одиниць Луганської області через перевищення показника зайнятості ліжок у 75% 5 днів поспіль та додатково 85 адміністративних одиниць з 18 регіонів України через перевищення показника захворюваності за останні 14 днів у 320 осіб на 100 тисяч населення», - зазначив очільник МОЗ.

Зокрема, до 9 обласних центрів, в яких встановлено «червоний» рівень, потрапили ще два - Рівне та Миколаїв. Отже, він діятиме у 11 обласних центрах: Чернівцях, Рівному, Хмельницькому, Чернігові, Харкові, Сєвєродонецьку, Миколаєві, Полтаві, Сумах, Івано-Франківську та Тернополі.

До «помаранчевого» рівня епідемічної небезпеки віднесено 437 адміністративних одиниць, що на 37 більше, ніж минулого тижня. Зокрема, він діятиме у 12 обласних центрах: Вінниці, Луцьку, Житомирі, Львові, Дніпрі, Краматорську, Ужгороді, Запоріжжі, Одесі, Херсоні, Черкасах та у Києві.

«Жовтий» рівень епідемічної небезпеки буде діяти у 53 адміністративних одиницях. До «зеленого» рівня епідемічної небезпеки віднесено 27 адміністративних одиниць, тоді як тиждень тому він був встановлений у 54 містах та районах.

Максим Степанов звернувся до місцевих органів влади та уповноважених контролюючих органів з проханням посилити контроль щодо дотримання обмежувальних заходів, встановлених у регіонах відповідно до рівня епідемічної небезпеки.

Детальніше - у нашій інфографіці.

Нагадаємо, засідання Центральної комісії ТЕБ та НС проводитись щотижня. За результатами аналізу ситуації в регіонах визначатються рівні розповсюдження коронавірусу. Епідемічні показники на рівні районів та міст обласного значення за посиланням.

Ознайомитися з оновленим поділом регіонів за рівнями епіднебезпеки та запровадженими обмеженнями можна на офіційних сайтах Кабінету Міністрів та МОЗ.

Нагадаємо, уряд 13 жовтня прийняв зміни до умов адаптивного карантину, зокрема в національні індикатори визначення рівня карантинних обмежень.

МОЗ України