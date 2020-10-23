До Програми медичних гарантій увійшли найважливіші послуги - вони є безоплатними для пацієнта, - НСЗУ

У Програмі медичних гарантій для пацієнта на кожному етапі його життя передбачено страховий фінансовий пакет. Кошти виділяють з державного бюджету - тобто це гроші платників податків. За народження дитини НСЗУ платить пологовому 8 136 грн. Якщо малюк народився доношеним, але з ускладненнями, його лікуватимуть за пріоритетним пакетом неонатальної допомоги. На це держава виділила 29 678 грн. При народженні недоношеної дитини є потреба у додатковому лікуванні. За це НСЗУ заплатить закладу 98 533 грн.

Провідником у медичній системі і менеджером здоров’я для дитини та буде її сімейний лікар чи педіатр. З ним батьки можуть підписати декларацію одразу після народження дитини. До речі, завдяки новому сервісу єМалятко перший медичний висновок формує лікар у пологовому будинку. Це - електронний документ, який містить інформацію про малюка та є підтвердженням його народження.

Коли батьки обиратимуть педіатра для дитини, її дані вже будуть в електронній системі – це пришвидшує підписання декларації. Лікар буде одразу в курсі про стан здоров’я дитини. За послуги фахівця первинної ланки від народження дитини до повноліття держава заплатить понад 16 тис. грн.

Щодо сум, які отримає медичний заклад, за надання медичних послуг при захворюваннях у дітей. Зокрема, при запаленні легень НСЗУ оплатить закладу 4 787 грн. За видалення апендициту у Програмі медичних гарантій на одного маленького пацієнта передбачено 7 831 грн, на лікування переломів - 8 тисяч грн, на операції на кістково-м’язовій системі - 7 356 грн.

НСЗУ вкотре наголошує, якщо у медзакладі вимагають благодійні внески, подяки, оплату за ліки, що входять до Національного переліку лікарських засобів, тощо - це неправомірно. Виникає подвійна оплата - пацієнт двічі платить за те, що вже оплачено з податків.

Якщо у закладі, який має договір із НСЗУ, безпідставно відмовляють у наданні послуги чи вимагають гроші, можна подати скаргу через електронну форму на сайті НСЗУ у розділі “громадянам” або зателефонувати у контакт-центр за номером 16-77. НСЗУ опрацьовує звернення, при порушенні прав пацієнтів на медичне обслуговування проводить перевірку та вимагає поновити право на безоплатне лікування.

Національна служба здоров’я України,