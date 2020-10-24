Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (24.10.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 24 жовтня Україні зафіксовано 7 014 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих становить 191 366 осіб.

Загалом в Україні 337 410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 6 289 летальних, 139 755 пацієнтів одужали. Проведено 2 991 893 тестування методом ПЛР.

Протягом доби на території України:

госпіталізовано 1058 осіб (з них 20 дітей), із них 46 медпрацівників;

на стаціонарному лікуванні перебуває 14 673 особи з підтвердженим діагнозом СOVID-19;

на апараті штучної вентиляції легенів перебуває 505 осіб;

одужало 2177 особи (128 дітей), у тому числі 127 медпрацівників;

повідомлено про 125 померлих осіб.

проведено 41 430 тестувань методом ПЛР, методом ІФА – 26 143.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 9 081 випадок;

Волинська область — 12 009 випадків;

Дніпропетровська область — 12 685 випадків;

Донецька область — 8 410 випадків;

Житомирська область — 11 748 випадків;

Закарпатська область — 12 801 випадок;

Запорізька область — 7 792 випадки;

Івано-Франківська область — 17 984 випадки;

Кіровоградська область — 1 955 випадків;

м. Київ — 33 695 випадків;

Київська область — 14 247 випадків;

Львівська область — 26 868 випадків;

Луганська область — 3 083 випадки;

Миколаївська область — 6 790 випадків;

Одеська область — 21 491 випадок;

Полтавська область — 7 694 випадки;

Рівненська область — 17 257 випадків;

Сумська область — 10 112 випадків;

Тернопільська область — 18 849 випадків;

Харківська область — 32 112 випадків;

Херсонська область — 3 061 випадок;

Хмельницька область — 12 863 випадки;

Чернівецька область — 19 116 випадків;

Черкаська область — 7 921 випадок;

Чернігівська область — 7 786 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 24 жовтня до Центру надійшло 7 395 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 409 402 повідомлення про підозру на COVID-19.

МОЗ України