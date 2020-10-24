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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (24.10.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 24 жовтня Україні зафіксовано 7 014 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих становить 191 366 осіб.

Загалом в Україні  337 410  лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 6 289 летальних, 139 755 пацієнтів одужали. Проведено 2 991 893 тестування методом ПЛР.

Протягом доби на території України: 

  • госпіталізовано 1058 осіб (з них 20 дітей), із них 46 медпрацівників;
  • на стаціонарному лікуванні перебуває  14 673 особи з підтвердженим діагнозом СOVID-19;
  • на апараті штучної вентиляції легенів перебуває 505 осіб;
  • одужало 2177 особи (128 дітей), у тому числі 127 медпрацівників;
  • повідомлено про 125 померлих осіб.
  • проведено 41 430 тестувань методом ПЛР, методом ІФА – 26 143.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 9 081 випадок;
  • Волинська область — 12 009 випадків;
  • Дніпропетровська область — 12 685 випадків;
  • Донецька область — 8 410 випадків;
  • Житомирська область — 11 748 випадків;
  • Закарпатська область — 12 801 випадок;
  • Запорізька область — 7 792 випадки;
  • Івано-Франківська область — 17 984 випадки;
  • Кіровоградська область — 1 955 випадків;
  • м. Київ — 33 695 випадків;
  • Київська область — 14 247 випадків;
  • Львівська область — 26 868 випадків;
  • Луганська область — 3 083 випадки;
  • Миколаївська область — 6 790 випадків;
  • Одеська область — 21 491 випадок;
  • Полтавська область — 7 694 випадки;
  • Рівненська область — 17 257 випадків;
  • Сумська область — 10 112 випадків;
  • Тернопільська область — 18 849 випадків;
  • Харківська область — 32 112 випадків;
  • Херсонська область — 3 061 випадок;
  • Хмельницька область — 12 863 випадки;
  • Чернівецька область — 19 116 випадків;
  • Черкаська область — 7 921 випадок;
  • Чернігівська область — 7 786 випадків.

 Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 24 жовтня до Центру надійшло 7 395 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 409 402 повідомлення про підозру на COVID-19.

МОЗ України

 

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