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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 26 жовтня Україні зафіксовано 5 426 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих становить 199 923 осіб.

Загалом в Україні 348 924 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 6 464 летальний, 142 537 пацієнтів одужали. Загалом проведено 3 053 927 тестувань методом ПЛР.

Протягом доби на території України: 

  • госпіталізовано 736 осіб (з них 11 дітей), із них 16 медпрацівників;
  • на стаціонарному лікуванні перебуває 15 310 особи з підтвердженим діагнозом СOVID-19;
  • на апараті штучної вентиляції легенів перебуває 502 осіб;
  • одужало 1029 особи (48 дітей), у тому числі 54 медпрацівників;
  • повідомлено про 73 померлих осіб;
  • проведено 28 779 тестувань методом ПЛР, методом ІФА – 4 992.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 9 401 випадок;
  • Волинська область — 12 403 випадки;
  • Дніпропетровська область — 13 144 випадки;
  • Донецька область — 8 701 випадок;
  • Житомирська область — 12 533 випадки;
  • Закарпатська область — 13 144 випадки;
  • Запорізька область — 8 132 випадки;
  • Івано-Франківська область — 18 590 випадків;
  • Кіровоградська область — 2 114 випадків;
  • м. Київ — 34 362 випадки;
  • Київська область — 14 845 випадків;
  • Львівська область — 27 608 випадків;
  • Луганська область — 3 233 випадки;
  • Миколаївська область — 7 069 випадків;
  • Одеська область — 22 179 випадків;
  • Полтавська область — 8 056 випадків;
  • Рівненська область — 17 730 випадків;
  • Сумська область — 10 605 випадків;
  • Тернопільська область — 19 261 випадок;
  • Харківська область — 33 250 випадків;
  • Херсонська область — 3 236 випадків;
  • Хмельницька область — 13 482 випадки;
  • Чернівецька область — 19 728 випадків;
  • Черкаська область — 8 147 випадків;
  • Чернігівська область — 7 971 випадок.

МОЗ України

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