Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 26 жовтня Україні зафіксовано 5 426 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих становить 199 923 осіб.
Загалом в Україні 348 924 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 6 464 летальний, 142 537 пацієнтів одужали. Загалом проведено 3 053 927 тестувань методом ПЛР.
Протягом доби на території України:
- госпіталізовано 736 осіб (з них 11 дітей), із них 16 медпрацівників;
- на стаціонарному лікуванні перебуває 15 310 особи з підтвердженим діагнозом СOVID-19;
- на апараті штучної вентиляції легенів перебуває 502 осіб;
- одужало 1029 особи (48 дітей), у тому числі 54 медпрацівників;
- повідомлено про 73 померлих осіб;
- проведено 28 779 тестувань методом ПЛР, методом ІФА – 4 992.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 9 401 випадок;
- Волинська область — 12 403 випадки;
- Дніпропетровська область — 13 144 випадки;
- Донецька область — 8 701 випадок;
- Житомирська область — 12 533 випадки;
- Закарпатська область — 13 144 випадки;
- Запорізька область — 8 132 випадки;
- Івано-Франківська область — 18 590 випадків;
- Кіровоградська область — 2 114 випадків;
- м. Київ — 34 362 випадки;
- Київська область — 14 845 випадків;
- Львівська область — 27 608 випадків;
- Луганська область — 3 233 випадки;
- Миколаївська область — 7 069 випадків;
- Одеська область — 22 179 випадків;
- Полтавська область — 8 056 випадків;
- Рівненська область — 17 730 випадків;
- Сумська область — 10 605 випадків;
- Тернопільська область — 19 261 випадок;
- Харківська область — 33 250 випадків;
- Херсонська область — 3 236 випадків;
- Хмельницька область — 13 482 випадки;
- Чернівецька область — 19 728 випадків;
- Черкаська область — 8 147 випадків;
- Чернігівська область — 7 971 випадок.
МОЗ України