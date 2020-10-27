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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (27.10.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 27 жовтня Україні зафіксовано 6 677 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих становить 203 675 осіб.

Загалом в Україні 355 601 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 6 590 летальних, 145 336 пацієнтів одужали. Проведено 3 087 288 тестувань методом ПЛР.

Протягом доби на території України

  • госпіталізовано 1022 осіб (з них 36 дітей), із них 41 медпрацівник;
  • на стаціонарному лікуванні перебуває 15 997 особи з підтвердженим діагнозом СOVID-19;
  • на апараті штучної вентиляції легенів перебуває 502 осіб;
  • одужало 2799 осіб (138 дітей), у тому числі 192 медпрацівників;
  • повідомлено про 126 померлих осіб;
  • проведено 33 361  тестувань методом ПЛР, методом ІФА – 23 349.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  •   Вінницька область — 9 506 випадків;
  •   Волинська область — 12 635 випадків;
  •   Дніпропетровська область — 13 418 випадків;
  •   Донецька область — 8 819 випадків;
  •   Житомирська область — 12 878 випадків;
  •   Закарпатська область — 13 345 випадків;
  •   Запорізька область — 8 463 випадки;
  •   Івано-Франківська область — 18 915 випадків;
  •   Кіровоградська область — 2 157 випадків;
  •   м. Київ — 34 887 випадків;
  •   Київська область — 15 156 випадків;
  •   Львівська область — 28 086 випадків;
  •   Луганська область — 3 321 випадок;
  •   Миколаївська область — 7 194 випадки;
  •   Одеська область — 22 640 випадків;
  •   Полтавська область — 8 350 випадків;
  •   Рівненська область — 18 003 випадки;
  •   Сумська область — 10 810 випадків;
  •   Тернопільська область — 19 522 випадки;
  •   Харківська область — 33 806 випадків;
  •   Херсонська область — 3 344 випадки;
  •   Хмельницька область — 13 845 випадків;
  •   Чернівецька область — 20 117 випадків;
  •   Черкаська область — 8 301 випадок;
  •   Чернігівська область — 8 083 випадки.

МОЗ України

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