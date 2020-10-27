Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (27.10.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 27 жовтня Україні зафіксовано 6 677 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих становить 203 675 осіб.
Загалом в Україні 355 601 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 6 590 летальних, 145 336 пацієнтів одужали. Проведено 3 087 288 тестувань методом ПЛР.
Протягом доби на території України:
- госпіталізовано 1022 осіб (з них 36 дітей), із них 41 медпрацівник;
- на стаціонарному лікуванні перебуває 15 997 особи з підтвердженим діагнозом СOVID-19;
- на апараті штучної вентиляції легенів перебуває 502 осіб;
- одужало 2799 осіб (138 дітей), у тому числі 192 медпрацівників;
- повідомлено про 126 померлих осіб;
- проведено 33 361 тестувань методом ПЛР, методом ІФА – 23 349.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 9 506 випадків;
- Волинська область — 12 635 випадків;
- Дніпропетровська область — 13 418 випадків;
- Донецька область — 8 819 випадків;
- Житомирська область — 12 878 випадків;
- Закарпатська область — 13 345 випадків;
- Запорізька область — 8 463 випадки;
- Івано-Франківська область — 18 915 випадків;
- Кіровоградська область — 2 157 випадків;
- м. Київ — 34 887 випадків;
- Київська область — 15 156 випадків;
- Львівська область — 28 086 випадків;
- Луганська область — 3 321 випадок;
- Миколаївська область — 7 194 випадки;
- Одеська область — 22 640 випадків;
- Полтавська область — 8 350 випадків;
- Рівненська область — 18 003 випадки;
- Сумська область — 10 810 випадків;
- Тернопільська область — 19 522 випадки;
- Харківська область — 33 806 випадків;
- Херсонська область — 3 344 випадки;
- Хмельницька область — 13 845 випадків;
- Чернівецька область — 20 117 випадків;
- Черкаська область — 8 301 випадок;
- Чернігівська область — 8 083 випадки.
МОЗ України