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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 28 жовтня Україні зафіксовано 7 474 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих становить 207 678 осіб.

Загалом в Україні 363 075 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 6 755 летальних, 148 642 пацієнти одужали. Проведено 3 129 235 тестувань методом ПЛР.

Протягом доби на території України

  • госпіталізовано 1 100 осіб (з них 44 дітей), із них 68 медпрацівників;
  • на стаціонарному лікуванні перебуває 15 995 особи з підтвердженим діагнозом СOVID-19;
  • на апараті штучної вентиляції легенів перебуває 508 осіб;
  • одужало 3 306 осіб (163 дітей), у тому числі 232 медпрацівників;
  • повідомлено про 165 померлих осіб;
  • проведено 41 947 тестувань методом ПЛР, методом ІФА –28 645.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  •    Вінницька область — 9 697 випадків;
  •    Волинська область — 12 871 випадок;
  •    Дніпропетровська область — 13 915 випадків;
  •    Донецька область — 9 024 випадки;
  •    Житомирська область — 13 154 випадки;
  •    Закарпатська область — 13 571 випадок;
  •    Запорізька область — 8 852 випадки;
  •    Івано-Франківська область — 19 247 випадків;
  •    Кіровоградська область — 2 212 випадків;
  •    м. Київ — 35 450 випадків;
  •    Київська область — 15 465 випадків;
  •    Львівська область — 28 484 випадки;
  •    Луганська область — 3 416 випадків;
  •    Миколаївська область — 7 317 випадків;
  •    Одеська область — 23 207 випадків;
  •    Полтавська область — 8 639 випадків;
  •    Рівненська область — 18 299 випадків;
  •    Сумська область — 10 974 випадки;
  •    Тернопільська область — 19 818 випадків;
  •    Харківська область — 34 441 випадок;
  •    Херсонська область — 3 454 випадки;
  •    Хмельницька область — 14 228 випадків;
  •    Чернівецька область — 20 509 випадків;
  •    Черкаська область — 8 539 випадків;
  •    Чернігівська область — 8 292 випадки.

МОЗ України

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