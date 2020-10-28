Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 28 жовтня Україні зафіксовано 7 474 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих становить 207 678 осіб.
Загалом в Україні 363 075 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 6 755 летальних, 148 642 пацієнти одужали. Проведено 3 129 235 тестувань методом ПЛР.
Протягом доби на території України:
- госпіталізовано 1 100 осіб (з них 44 дітей), із них 68 медпрацівників;
- на стаціонарному лікуванні перебуває 15 995 особи з підтвердженим діагнозом СOVID-19;
- на апараті штучної вентиляції легенів перебуває 508 осіб;
- одужало 3 306 осіб (163 дітей), у тому числі 232 медпрацівників;
- повідомлено про 165 померлих осіб;
- проведено 41 947 тестувань методом ПЛР, методом ІФА –28 645.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 9 697 випадків;
- Волинська область — 12 871 випадок;
- Дніпропетровська область — 13 915 випадків;
- Донецька область — 9 024 випадки;
- Житомирська область — 13 154 випадки;
- Закарпатська область — 13 571 випадок;
- Запорізька область — 8 852 випадки;
- Івано-Франківська область — 19 247 випадків;
- Кіровоградська область — 2 212 випадків;
- м. Київ — 35 450 випадків;
- Київська область — 15 465 випадків;
- Львівська область — 28 484 випадки;
- Луганська область — 3 416 випадків;
- Миколаївська область — 7 317 випадків;
- Одеська область — 23 207 випадків;
- Полтавська область — 8 639 випадків;
- Рівненська область — 18 299 випадків;
- Сумська область — 10 974 випадки;
- Тернопільська область — 19 818 випадків;
- Харківська область — 34 441 випадок;
- Херсонська область — 3 454 випадки;
- Хмельницька область — 14 228 випадків;
- Чернівецька область — 20 509 випадків;
- Черкаська область — 8 539 випадків;
- Чернігівська область — 8 292 випадки.
МОЗ України