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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (29.10.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 29 жовтня Україні зафіксовано 7 342 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих становить 211 917 осіб.

Загалом в Україні 370 417 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 6 868 летальних, 151 632 пацієнти одужали. Проведено 3 176 397 тестувань методом ПЛР.

Протягом доби на території України

  • госпіталізовано 976 осіб (з них 24 дітей), із них 43 медпрацівників;
  • на стаціонарному лікуванні перебуває 16 332 особи з підтвердженим діагнозом СOVID-19;
  • на апараті штучної вентиляції легенів перебуває 528 осіб;
  • одужало 2990 осіб (156 дітей), у тому числі 169 медпрацівників;
  • повідомлено про 113 померлих осіб;
  • проведено 47162  тестувань методом ПЛР, методом ІФА –31 522.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  •     Вінницька область — 9 899 випадків;
  •     Волинська область — 13 089 випадків;
  •     Дніпропетровська область — 14 301 випадок;
  •     Донецька область — 9 177 випадків;
  •     Житомирська область — 13 518 випадків;
  •     Закарпатська область — 13 842 випадки;
  •     Запорізька область — 9 211 випадків;
  •     Івано-Франківська область — 19 596 випадків;
  •     Кіровоградська область — 2 308 випадків;
  •     м. Київ — 36 027 випадків;
  •     Київська область — 15 780 випадків;
  •     Львівська область — 28 889 випадків;
  •     Луганська область — 3 482 випадки;
  •     Миколаївська область — 7 450 випадків;
  •     Одеська область — 23 623 випадки;
  •     Полтавська область — 8 930 випадків;
  •     Рівненська область — 18 518 випадків;
  •     Сумська область — 11 238 випадків;
  •     Тернопільська область — 20 111 випадків;
  •     Харківська область — 35 016 випадків;
  •     Херсонська область — 3 616 випадків;
  •     Хмельницька область — 14 706 випадків;
  •     Чернівецька область — 20 906 випадків;
  •     Черкаська область — 8 735 випадків;
  •     Чернігівська область — 8 449 випадків.

МОЗ України

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