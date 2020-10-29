Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (29.10.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 29 жовтня Україні зафіксовано 7 342 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих становить 211 917 осіб.
Загалом в Україні 370 417 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 6 868 летальних, 151 632 пацієнти одужали. Проведено 3 176 397 тестувань методом ПЛР.
Протягом доби на території України:
- госпіталізовано 976 осіб (з них 24 дітей), із них 43 медпрацівників;
- на стаціонарному лікуванні перебуває 16 332 особи з підтвердженим діагнозом СOVID-19;
- на апараті штучної вентиляції легенів перебуває 528 осіб;
- одужало 2990 осіб (156 дітей), у тому числі 169 медпрацівників;
- повідомлено про 113 померлих осіб;
- проведено 47162 тестувань методом ПЛР, методом ІФА –31 522.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 9 899 випадків;
- Волинська область — 13 089 випадків;
- Дніпропетровська область — 14 301 випадок;
- Донецька область — 9 177 випадків;
- Житомирська область — 13 518 випадків;
- Закарпатська область — 13 842 випадки;
- Запорізька область — 9 211 випадків;
- Івано-Франківська область — 19 596 випадків;
- Кіровоградська область — 2 308 випадків;
- м. Київ — 36 027 випадків;
- Київська область — 15 780 випадків;
- Львівська область — 28 889 випадків;
- Луганська область — 3 482 випадки;
- Миколаївська область — 7 450 випадків;
- Одеська область — 23 623 випадки;
- Полтавська область — 8 930 випадків;
- Рівненська область — 18 518 випадків;
- Сумська область — 11 238 випадків;
- Тернопільська область — 20 111 випадків;
- Харківська область — 35 016 випадків;
- Херсонська область — 3 616 випадків;
- Хмельницька область — 14 706 випадків;
- Чернівецька область — 20 906 випадків;
- Черкаська область — 8 735 випадків;
- Чернігівська область — 8 449 випадків.
МОЗ України