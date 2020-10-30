Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 30 жовтня Україні зафіксовано 8 312 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих становить 216 662 осіб.
Загалом в Україні 378 729 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 7 041 летальних, 155 026 пацієнтів одужали. Проведено 3 225 954 тестування методом ПЛР.
Протягом доби на території України:
- госпіталізовано 1140 осіб (з них 27 дітей), із них 65 медпрацівників;
- на стаціонарному лікуванні перебуває 16 486 особи з підтвердженим діагнозом СOVID-19;
- на апараті штучної вентиляції легенів перебуває 545 осіб;
- одужало 3394 особи (161 дітей), у тому числі 197 медпрацівників;
- повідомлено про 173 померлих осіб;
- проведено 47 842 тестувань методом ПЛР, методом ІФА –30 647.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 10 115 випадків;
- Волинська область — 13 326 випадків;
- Дніпропетровська область — 14 655 випадків;
- Донецька область — 9 643 випадки;
- Житомирська область — 13 866 випадків;
- Закарпатська область — 14 158 випадків;
- Запорізька область — 9 567 випадків;
- Івано-Франківська область — 19 981 випадок;
- Кіровоградська область — 2 398 випадків;
- м. Київ — 36 768 випадків;
- Київська область — 16 119 випадків;
- Львівська область — 29 314 випадків;
- Луганська область — 3 575 випадків;
- Миколаївська область — 7 574 випадки;
- Одеська область — 24 116 випадків;
- Полтавська область — 9 220 випадків;
- Рівненська область — 18 857 випадків;
- Сумська область — 11 508 випадків;
- Тернопільська область — 20 411 випадків;
- Харківська область — 35 675 випадків;
- Херсонська область — 3 800 випадків;
- Хмельницька область — 15 227 випадків;
- Чернівецька область — 21 273 випадки;
- Черкаська область — 8 952 випадки;
- Чернігівська область — 8 631 випадок.
МОЗ України