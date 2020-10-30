30. 10. 2020
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (30.10.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 30 жовтня Україні зафіксовано 8 312 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих становить 216 662 осіб.

Загалом в Україні 378 729 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 7 041 летальних, 155 026 пацієнтів одужали. Проведено 3 225 954 тестування методом ПЛР.

Протягом доби на території України

  • госпіталізовано 1140 осіб (з них 27 дітей), із них 65 медпрацівників;
  • на стаціонарному лікуванні перебуває 16 486 особи з підтвердженим діагнозом СOVID-19;
  • на апараті штучної вентиляції легенів перебуває 545 осіб;
  • одужало 3394 особи (161 дітей), у тому числі 197 медпрацівників;
  • повідомлено про 173 померлих осіб;
  • проведено 47 842 тестувань методом ПЛР, методом ІФА –30 647.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  •      Вінницька область — 10 115 випадків;
  •      Волинська область — 13 326 випадків;
  •      Дніпропетровська область — 14 655 випадків;
  •      Донецька область — 9 643 випадки;
  •      Житомирська область — 13 866 випадків;
  •      Закарпатська область — 14 158 випадків;
  •      Запорізька область — 9 567 випадків;
  •      Івано-Франківська область — 19 981 випадок;
  •      Кіровоградська область — 2 398 випадків;
  •      м. Київ — 36 768 випадків;
  •      Київська область — 16 119 випадків;
  •      Львівська область — 29 314 випадків;
  •      Луганська область — 3 575 випадків;
  •      Миколаївська область — 7 574 випадки;
  •      Одеська область — 24 116 випадків;
  •      Полтавська область — 9 220 випадків;
  •      Рівненська область — 18 857 випадків;
  •      Сумська область — 11 508 випадків;
  •      Тернопільська область — 20 411 випадків;
  •      Харківська область — 35 675 випадків;
  •      Херсонська область — 3 800 випадків;
  •      Хмельницька область — 15 227 випадків;
  •      Чернівецька область — 21 273 випадки;
  •      Черкаська область — 8 952 випадки;
  •      Чернігівська область — 8 631 випадок.

МОЗ України

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