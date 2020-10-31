31. 10. 2020
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 31 жовтня Україні зафіксовано 8 752 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих становить 221 357 осіб.

Загалом в Україні  387 481 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 7 196  летальних, 158 928 пацієнтів одужали. Проведено  3 271 961  тестування методом ПЛР.

Протягом доби на території України

  • госпіталізовано 1 190 осіб (з них 30 дітей), із них 44 медпрацівників;
  • на стаціонарному лікуванні перебуває 17 065 особи з підтвердженим діагнозом СOVID-19;
  • на апараті штучної вентиляції легенів перебуває 533 осіб;
  • одужало 3 902 особи (225 дітей), у тому числі 223 медпрацівників;
  • повідомлено про 155 померлих осіб;
  • проведено 46 007 тестувань методом ПЛР, методом ІФА – 29 791.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

 

Регіон

Підтверджені випадки

всього

за добу

Україна

387481

8752

м. Київ

37549

781

Вінницька

10342

227

Волинська

13554

228

Дніпропетровська

15071

416

Донецька

10392

749

Житомирська

14257

391

Закарпатська

14470

312

Запорізька

9909

342

Івано-Франківська

20392

411

Київська

16464

345

Кіровоградська

2514

116

Луганська

3635

60

Львівська

29828

514

Миколаївська

7782

208

Одеська

24623

507

Полтавська

9563

343

Рівненська

19158

301

Сумська

11750

242

Тернопільська

20669

258

Харківська

36297

622

Херсонська

3960

160

Хмельницька

15724

497

Черкаська

9157

205

Чернівецька

21658

385

Чернігівська

8763

132

 
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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