Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (31.10.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 31 жовтня Україні зафіксовано 8 752 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих становить 221 357 осіб.
Загалом в Україні 387 481 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 7 196 летальних, 158 928 пацієнтів одужали. Проведено 3 271 961 тестування методом ПЛР.
Протягом доби на території України:
- госпіталізовано 1 190 осіб (з них 30 дітей), із них 44 медпрацівників;
- на стаціонарному лікуванні перебуває 17 065 особи з підтвердженим діагнозом СOVID-19;
- на апараті штучної вентиляції легенів перебуває 533 осіб;
- одужало 3 902 особи (225 дітей), у тому числі 223 медпрацівників;
- повідомлено про 155 померлих осіб;
- проведено 46 007 тестувань методом ПЛР, методом ІФА – 29 791.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
|
Регіон
|
Підтверджені випадки
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
387481
|
8752
|
м. Київ
|
37549
|
781
|
Вінницька
|
10342
|
227
|
Волинська
|
13554
|
228
|
Дніпропетровська
|
15071
|
416
|
Донецька
|
10392
|
749
|
Житомирська
|
14257
|
391
|
Закарпатська
|
14470
|
312
|
Запорізька
|
9909
|
342
|
Івано-Франківська
|
20392
|
411
|
Київська
|
16464
|
345
|
Кіровоградська
|
2514
|
116
|
Луганська
|
3635
|
60
|
Львівська
|
29828
|
514
|
Миколаївська
|
7782
|
208
|
Одеська
|
24623
|
507
|
Полтавська
|
9563
|
343
|
Рівненська
|
19158
|
301
|
Сумська
|
11750
|
242
|
Тернопільська
|
20669
|
258
|
Харківська
|
36297
|
622
|
Херсонська
|
3960
|
160
|
Хмельницька
|
15724
|
497
|
Черкаська
|
9157
|
205
|
Чернівецька
|
21658
|
385
|
Чернігівська
|
8763
|
132
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.