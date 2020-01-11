Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (01.11.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 1 листопада в Україні зафіксовано 7 959 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих становить 226 693 осіб.

Загалом в 395 440 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 7 306 летальних, 161 441 пацієнт одужав. Проведено 3 312 549 тестування методом ПЛР.

Протягом доби на території України:

госпіталізовано 1019 осіб (з них 16 дітей), із них 23 медпрацівників;

на стаціонарному лікуванні перебуває 16 826 особи з підтвердженим діагнозом СOVID-19;

на апараті штучної вентиляції легенів перебуває 528 осіб;

одужало 2513 особи (151 дітей), у тому числі 141 медпрацівників;

повідомлено про про 110 померлих осіб;

проведено 40 588 тестувань методом ПЛР, методом ІФА – 8 438.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Регіон Підтверджені всього за добу Україна 395440 7959 м. Київ 38238 689 Вінницька 10575 233 Волинська 13784 230 Дніпропетровська 15266 195 Донецька 10937 545 Житомирська 14965 708 Закарпатська 14695 225 Запорізька 10112 203 Івано-Франківська 20793 401 Київська 16816 352 Кіровоградська 2610 96 Луганська 3713 78 Львівська 30236 408 Миколаївська 8144 362 Одеська 24994 371 Полтавська 9739 176 Рівненська 19373 215 Сумська 11924 174 Тернопільська 20808 139 Харківська 37180 883 Херсонська 4153 193 Хмельницька 16148 424 Черкаська 9305 148 Чернівецька 22067 409 Чернігівська 8865 102

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 1 листопада до Центру надійшло 7 757 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 469 871 повідомлення про підозру на COVID-19.

МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю.

Згідно з постановою Кабміну від 22.07.2020 № 641 в Україні, залежно від епідемічної ситуації в регіоні чи окремих його частинах, визначають «зелений», «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

МОЗ України