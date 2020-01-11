01. 11. 2020
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (01.11.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 1 листопада в Україні зафіксовано 7 959 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих становить 226 693 осіб.

Загалом в 395 440 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 7 306 летальних, 161 441 пацієнт одужав. Проведено  3 312 549 тестування методом ПЛР.

Протягом доби на території України

  • госпіталізовано 1019 осіб (з них 16 дітей), із них 23 медпрацівників;
  • на стаціонарному лікуванні перебуває 16 826 особи з підтвердженим діагнозом СOVID-19;
  • на апараті штучної вентиляції легенів перебуває 528 осіб;
  • одужало 2513 особи (151 дітей), у тому числі 141 медпрацівників;
  • повідомлено про про 110  померлих осіб;
  • проведено 40 588 тестувань методом ПЛР, методом ІФА – 8 438.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

 

 

Регіон

Підтверджені

всього

за добу

Україна

395440

7959
  • м. Київ
  • 38238
  • 689
  • Вінницька
  • 10575
  • 233
  • Волинська
  • 13784
  • 230
  • Дніпропетровська
  • 15266
  • 195
  • Донецька
  • 10937
  • 545
  • Житомирська
  • 14965
  • 708
  • Закарпатська
  • 14695
  • 225
  • Запорізька
  • 10112
  • 203
  • Івано-Франківська
  • 20793
  • 401
  • Київська
  • 16816
  • 352
  • Кіровоградська
  • 2610
  • 96
  • Луганська
  • 3713
  • 78
  • Львівська
  • 30236
  • 408
  • Миколаївська
  • 8144
  • 362
  • Одеська
  • 24994
  • 371
  • Полтавська
  • 9739
  • 176
  • Рівненська
  • 19373
  • 215
  • Сумська
  • 11924
  • 174
  • Тернопільська
  • 20808
  • 139
  • Харківська
  • 37180
  • 883
  • Херсонська
  • 4153
  • 193
  • Хмельницька
  • 16148
  • 424
  • Черкаська
  • 9305
  • 148
  • Чернівецька
  • 22067
  • 409
  • Чернігівська
  • 8865
  • 102

 

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 1 листопада до Центру надійшло 7 757 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 469 871 повідомлення про підозру на COVID-19.

МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю.

Згідно з постановою Кабміну від 22.07.2020 № 641 в Україні, залежно від епідемічної ситуації в регіоні чи окремих його частинах, визначають «зелений», «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

МОЗ України

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