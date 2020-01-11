Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (01.11.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 1 листопада в Україні зафіксовано 7 959 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих становить 226 693 осіб.
Загалом в 395 440 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 7 306 летальних, 161 441 пацієнт одужав. Проведено 3 312 549 тестування методом ПЛР.
Протягом доби на території України:
- госпіталізовано 1019 осіб (з них 16 дітей), із них 23 медпрацівників;
- на стаціонарному лікуванні перебуває 16 826 особи з підтвердженим діагнозом СOVID-19;
- на апараті штучної вентиляції легенів перебуває 528 осіб;
- одужало 2513 особи (151 дітей), у тому числі 141 медпрацівників;
- повідомлено про про 110 померлих осіб;
- проведено 40 588 тестувань методом ПЛР, методом ІФА – 8 438.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
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Регіон
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Підтверджені
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всього
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за добу
|
Україна
|
395440
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7959
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 1 листопада до Центру надійшло 7 757 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 469 871 повідомлення про підозру на COVID-19.
МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю.
Згідно з постановою Кабміну від 22.07.2020 № 641 в Україні, залежно від епідемічної ситуації в регіоні чи окремих його частинах, визначають «зелений», «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.
МОЗ України