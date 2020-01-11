Очільник МОЗ закликав парламент посилити відповідальність за перебування в громадських місцях без масок

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов звернувся до парламенту з проханням на наступному пленарному тижні розглянути та прийняти законопроєкт щодо посилення адміністративної відповідальності за перебування в громадських місцях та транспорті без респіраторів або захисних масок. Про це він повідомив на щоденному брифінгу.

“Розумію, що на превеликий жаль, у нас кульгає система контролю за дотриманням протиепідемічних правил. Я звернувся до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова та народних депутатів з проханням розглянути та проголосувати на наступному пленарному тижні за законопроєкт, який передбачає посилення відповідальності за дотримання протиепідемічних заходів, а саме щодо носіння масок у громадських закладах та транспорті”, - зазначив очільник МОЗ.

Міністр уточнив, що відповідний законопроєкт був розроблений Міністерством юстиції та поданий урядом на розгляд парламенту ще у липні поточного року. Документ передбачає встановлення штрафів за перебування в громадських закладах та транспорті без захисних масок чи респіраторів від 10 до 15 неоподаткованих мінімумів - це від 170 до 225 грн.

Проєкт закону надає право розглядати справи про дотримання цих протиепідемічних заходів виконавчим комітетам сільських, селищних, міських рад, а також Національній поліції, органам Державної санітарно-епідеміологічної служби.

“Це непопулярний захід, але він нам дуже необхідний у зв'язку зі значним зростанням рівня захворюваності. Для нас важливо зупинити розповсюдження коронавірусної інфекції, а це можливо лише за умови дотримання протиепідемічних правил. Носіння масок, використання антисептиків та дотримання дистанції - ці три простих правила знижують ризик інфікування”, - підкреслив Максим Степанов.



Нагадаємо, наразі в Україні спостерігається стрімке зростання кількості хворих на COVID-19. За минулу добу було виявлено рекордну кількість нових випадків інфікування - 8 752.

МОЗ України