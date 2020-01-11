01. 11. 2020
Тел.: +38(093) 317 92 91
home1 search contacts

Очільник МОЗ закликав парламент посилити відповідальність за перебування в громадських місцях без масок

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов звернувся до парламенту з проханням на наступному пленарному тижні розглянути та прийняти законопроєкт щодо посилення адміністративної відповідальності за перебування в громадських місцях та транспорті без респіраторів або захисних масок. Про це він повідомив на щоденному брифінгу.

“Розумію, що на превеликий жаль, у нас кульгає система контролю за дотриманням протиепідемічних правил. Я звернувся до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова та народних депутатів з проханням розглянути та проголосувати на наступному пленарному тижні за законопроєкт, який передбачає посилення відповідальності за дотримання протиепідемічних заходів, а саме щодо носіння масок у громадських закладах та транспорті”, - зазначив очільник МОЗ.

Міністр уточнив, що відповідний законопроєкт був розроблений Міністерством юстиції та поданий урядом на розгляд парламенту ще у липні поточного року. Документ передбачає встановлення штрафів за перебування в громадських закладах та транспорті без захисних масок чи респіраторів від 10 до 15 неоподаткованих мінімумів - це від 170 до 225 грн. 

Проєкт закону надає право розглядати справи про дотримання цих протиепідемічних заходів виконавчим комітетам сільських, селищних, міських рад,  а також Національній поліції, органам Державної санітарно-епідеміологічної служби. 

“Це непопулярний захід, але він нам дуже необхідний у зв'язку зі значним зростанням рівня захворюваності. Для нас важливо зупинити розповсюдження коронавірусної інфекції, а це можливо лише за умови дотримання протиепідемічних правил. Носіння масок, використання антисептиків та дотримання дистанції - ці три простих правила знижують ризик інфікування”, - підкреслив Максим Степанов.


Нагадаємо, наразі в Україні спостерігається стрімке зростання кількості хворих на COVID-19. За минулу добу було виявлено рекордну кількість нових випадків інфікування - 8 752.

МОЗ України

Back to Top

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< листопада 2020 >
П В С Ч П С Н
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            