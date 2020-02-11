Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (02.11.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 2 листопада в Україні зафіксовано 6 754 (з них дітей - 271, медпрацівників - 255) нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
За останню добу
- госпіталізовано – 801 особу;
- летальних випадків – 69;
- одужало – 2 327 осіб;
- здійснено тестувань - 36 587 (методом ПЛР — 31 662, методом ІФА — 4 925).
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 402 194 особи;
- одужало – 163 768 осіб;
- летальних випадків - 7 375;
- проведено ПЛР-тестувань - 3 344 211.
Найбільшу кількість підтверджених випадків за останню добу зареєстровано у Харківській (817 випадків), м. Київ (507 випадків), Львівській (464 випадки), Чернівецькій (418 випадків) та Житомирській (398 випадків) областях.
Загальна клькість випадків захворювання в регіонах:
- м.Kиїв – 38745 випадків
- Вінницька область – 10789 випадків
- Волинська область – 13983 випадки
- Дніпропетровська область – 15411 випадків
- Донецька область – 11235 випадків
- Житомирська область – 15363 випадки
- Закарпатська область – 14911 випадків
- Запорізька область – 10370 випадків
- Івано-Франківська область – 21169 випадків
- Київська область – 17175 випадків
- Кіровоградська область – 2656 випадків
- Луганська область – 3760 випадків
- Львівська область – 30700 випадків
- Миколаївська область – 8495 випадків
- Одеська область – 25325 випадків
- Полтавська область – 9852 випадки
- Рівненська область – 19573 випадки
- Сумська область – 12071 випадок
- Тернопільська область – 20963 випадки
- Харківська область – 37997 випадків
- Херсонська область – 4270 випадків
- Хмельницька область – 16422 випадки
- Черкаська область – 9422 випадки
- Чернівецька область – 22485 випадків
- Чернігівська область – 9052 випадки
МОЗ України