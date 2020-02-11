Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (02.11.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 2 листопада в Україні зафіксовано 6 754 (з них дітей - 271, медпрацівників - 255) нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

За останню добу госпіталізовано – 801 особу;

летальних випадків – 69;

одужало – 2 327 осіб;

здійснено тестувань - 36 587 (методом ПЛР — 31 662, методом ІФА — 4 925). За весь час пандемії в Україні захворіло – 402 194 особи;

одужало – 163 768 осіб;

летальних випадків - 7 375;

проведено ПЛР-тестувань - 3 344 211. Найбільшу кількість підтверджених випадків за останню добу зареєстровано у Харківській (817 випадків), м. Київ (507 випадків), Львівській (464 випадки), Чернівецькій (418 випадків) та Житомирській (398 випадків) областях. Загальна клькість випадків захворювання в регіонах: м.Kиїв – 38745 випадків

Вінницька область – 10789 випадків

Волинська область – 13983 випадки

Дніпропетровська область – 15411 випадків

Донецька область – 11235 випадків

Житомирська область – 15363 випадки

Закарпатська область – 14911 випадків

Запорізька область – 10370 випадків

Івано-Франківська область – 21169 випадків

Київська область – 17175 випадків

Кіровоградська область – 2656 випадків

Луганська область – 3760 випадків

Львівська область – 30700 випадків

Миколаївська область – 8495 випадків

Одеська область – 25325 випадків

Полтавська область – 9852 випадки

Рівненська область – 19573 випадки

Сумська область – 12071 випадок

Тернопільська область – 20963 випадки

Харківська область – 37997 випадків

Херсонська область – 4270 випадків

Хмельницька область – 16422 випадки

Черкаська область – 9422 випадки

Чернівецька область – 22485 випадків

Чернігівська область – 9052 випадки

МОЗ України