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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (02.11.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 2 листопада в Україні зафіксовано 6 754 (з них дітей - 271, медпрацівників - 255) нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

За останню добу

  • госпіталізовано – 801 особу;
  • летальних випадків – 69;
  • одужало – 2 327 осіб;
  • здійснено тестувань - 36 587 (методом ПЛР — 31 662, методом ІФА — 4 925).

 

За весь час пандемії в Україні

  • захворіло – 402 194 особи;
  • одужало – 163 768 осіб;
  • летальних випадків - 7 375;
  • проведено ПЛР-тестувань - 3 344 211.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за останню добу зареєстровано у  Харківській (817 випадків), м. Київ (507 випадків), Львівській (464 випадки), Чернівецькій (418 випадків) та Житомирській (398 випадків) областях.

Загальна клькість випадків захворювання в регіонах:

  • м.Kиїв – 38745 випадків
  • Вінницька область – 10789 випадків
  • Волинська область – 13983 випадки
  • Дніпропетровська область – 15411 випадків
  • Донецька область – 11235 випадків
  • Житомирська область – 15363 випадки
  • Закарпатська область – 14911 випадків
  • Запорізька область – 10370 випадків
  • Івано-Франківська область – 21169 випадків
  • Київська область – 17175 випадків
  • Кіровоградська область – 2656 випадків
  • Луганська область – 3760 випадків
  • Львівська область – 30700 випадків
  • Миколаївська область – 8495 випадків
  • Одеська область – 25325 випадків
  • Полтавська область – 9852 випадки
  • Рівненська область – 19573 випадки
  • Сумська область – 12071 випадок
  • Тернопільська область – 20963 випадки
  • Харківська область – 37997 випадків
  • Херсонська область – 4270 випадків
  • Хмельницька область – 16422 випадки
  • Черкаська область – 9422 випадки
  • Чернівецька область – 22485 випадків
  • Чернігівська область – 9052 випадки

МОЗ України

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