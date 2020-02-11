02. 11. 2020
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Національна служба здоров’я виплатила понад 2,5 млрд грн на підвищення зарплат медиків у вересні і жовтні

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Найбільше коштів на підвищення зарплат отримали медичні заклади Києва - понад 216 млн грн, Дніпропетровщини - понад 209 млн грн та Харківщини - 171 млн грн.

Уряд ухвалив рішення з вересня 2020 року підвищити зарплати для лікарів та медичних працівників, які працюють у закладах, що надають спеціалізовану, високоспеціалізовану, паліативну та екстрену медичну допомогу.

Національна служба здоров’я України вже виплатила понад 2,5 млрд грн на підвищення заробітних плат медичних працівників у вересні і жовтні. Гроші отримали 1 596 медзакладів спеціалізованої допомоги. Найбільше коштів на підвищення зарплат отримали медичні заклади міста Київ - понад 216 млн грн, Дніпропетровської області - понад 209 млн грн та Харківської області - 171 млн грн.

Згідно з рішенням Кабінету Міністрів України зарплати збільшують за таким розрахунком: лікарям – на 70% від посадового окладу, визначеного за 14 тарифним розрядом Єдиної тарифної сітки, фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою усіх спеціальностей – на 50% від мінімальної зарплати, молодшим медичним сестрам та медичним братам – на 25% від мінімальної заробітної плати. Виплати на підвищення зарплат, за цим договором, медичні заклади отримуватимуть до кінця року.

У рамках додаткового фінансування медичних закладів, що за Програмою медичних гарантій отримали менше грошей, ніж у 2019 році, НСЗУ виплатила за липень-вересень понад 634 млн грн.

На пакет дофінансування, станом на 30 жовтня 2020 року, договори уклали 473 заклади. Усі вони отримали виплати з липня. Найбільші суми отримали КНП Дніпропетровської обласної ради “Багатопрофільна клінічна лікарня з надання психіатричної допомоги” - 16 млн. грн, КНП Львівської обласної ради "Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня" - 11,4 млн та КНП Київської обласної ради “Обласне психіатрично-наркологічне медичне об’єднання” - 11,1 млн грн.

Медзаклади отримуватимуть фінансування за додатковим пакетом дофінансування до кінця 2020 року. За цей час вони повинні закінчити реорганізацію і підготуватися до 2021 року. Медичні заклади подавали до НСЗУ свій план розвитку. Щомісяця його виконання оцінює власник закладу, тобто відповідна місцева рада, або госпітальна рада.

Національна служба здоров’я України

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