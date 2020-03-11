Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (03.11.12)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 3 листопада в Україні зафіксовано 8899 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 346, медпрацівників - 401).
За останню добу:
- госпіталізовано – 1207 осіб;
- летальних випадків – 157 випадків;
- одужало – 5100 осіб.
Здійснено тестувань за добу – 60836, в т. ч.:
- методом ПЛР — 34818,
- методом ІФА — 26018.
За весь час пандемії в країні:
- захворіло – 411 093 особи;
- одужало – 168 868 осіб;
- летальних випадків - 7532;
- проведено ПЛР-тестувань – 3 379 029;
Кількість захворювань в регіонах:
|
м. Київ
|
39534
|
випадків
|
Вінницька область –
|
11096
|
випадків
|
Волинська область –
|
14234
|
випадків
|
Дніпропетровська область –
|
15729
|
випадків
|
Донецька область –
|
11731
|
випадків
|
Житомирська область –
|
15833
|
випадків
|
Закарпатська область –
|
15187
|
випадків
|
Запорізька область –
|
10797
|
випадків
|
Івано-Франківська область –
|
21596
|
випадків
|
Київська область –
|
17535
|
випадків
|
Кіровоградська область –
|
2677
|
випадків
|
Луганська область –
|
3881
|
випадків
|
Львівська область –
|
31134
|
випадків
|
Миколаївська область –
|
8736
|
випадків
|
Одеська область –
|
25785
|
випадків
|
Полтавська область –
|
10190
|
випадків
|
Рівненська область –
|
19998
|
випадків
|
Сумська область –
|
12409
|
випадків
|
Тернопільська область –
|
21186
|
випадків
|
Харківська область –
|
38709
|
випадків
|
Херсонська область –
|
4424
|
випадків
|
Хмельницька область –
|
16928
|
випадків
|
Черкаська область –
|
9670
|
випадків
|
Чернівецька область –
|
22881
|
випадків
|
Чернігівська область –
|
9213
|
випадків
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (789 випадків), Харківській (712 випадків), Хмельницькій (506 випадків), Донецькій (496 випадків) та Житомирській (470 випадків) областях.
МОЗ України