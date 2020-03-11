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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (03.11.12)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 3 листопада в Україні зафіксовано 8899 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 346, медпрацівників - 401).

За останню добу:

  • госпіталізовано – 1207 осіб;
  • летальних випадків – 157 випадків;
  • одужало – 5100 осіб.

Здійснено тестувань за добу – 60836, в т. ч.:

  • методом ПЛР — 34818,
  • методом ІФА — 26018.

За весь час пандемії в країні:

  • захворіло – 411 093 особи;
  • одужало – 168 868 осіб;
  • летальних випадків - 7532;
  • проведено ПЛР-тестувань – 3 379 029;

Кількість захворювань в регіонах: 

м. Київ                            

39534     

випадків

Вінницька область –

11096

випадків

Волинська область –

14234

випадків

Дніпропетровська область –

15729

випадків

Донецька область –

11731

випадків

Житомирська область –

15833

випадків

Закарпатська область –

15187

випадків

Запорізька область –

10797

випадків

Івано-Франківська область –

21596

випадків

Київська область –

17535

випадків

Кіровоградська область –

2677

випадків

Луганська область –

3881

випадків

Львівська область –

31134

випадків

Миколаївська область –

8736

випадків

Одеська область –

25785

випадків

Полтавська область –

10190

випадків

Рівненська область –

19998

випадків

Сумська область –

12409

випадків

Тернопільська область –

21186

випадків

Харківська область –

38709

випадків

Херсонська область –

4424

випадків

Хмельницька область –

16928

випадків

Черкаська область –

9670

випадків

Чернівецька область –

22881

випадків

Чернігівська область –

9213

випадків

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (789 випадків), Харківській (712 випадків), Хмельницькій (506 випадків), Донецькій (496 випадків) та Житомирській (470 випадків) областях.

МОЗ України

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