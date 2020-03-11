Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (03.11.12)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 3 листопада в Україні зафіксовано 8899 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 346, медпрацівників - 401).

За останню добу:

госпіталізовано – 1207 осіб;

летальних випадків – 157 випадків;

одужало – 5100 осіб.

Здійснено тестувань за добу – 60836, в т. ч.:

методом ПЛР — 34818,

методом ІФА — 26018.

За весь час пандемії в країні:

захворіло – 411 093 особи;

одужало – 168 868 осіб;

летальних випадків - 7532;

проведено ПЛР-тестувань – 3 379 029;

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ 39534 випадків Вінницька область – 11096 випадків Волинська область – 14234 випадків Дніпропетровська область – 15729 випадків Донецька область – 11731 випадків Житомирська область – 15833 випадків Закарпатська область – 15187 випадків Запорізька область – 10797 випадків Івано-Франківська область – 21596 випадків Київська область – 17535 випадків Кіровоградська область – 2677 випадків Луганська область – 3881 випадків Львівська область – 31134 випадків Миколаївська область – 8736 випадків Одеська область – 25785 випадків Полтавська область – 10190 випадків Рівненська область – 19998 випадків Сумська область – 12409 випадків Тернопільська область – 21186 випадків Харківська область – 38709 випадків Херсонська область – 4424 випадків Хмельницька область – 16928 випадків Черкаська область – 9670 випадків Чернівецька область – 22881 випадків Чернігівська область – 9213 випадків

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (789 випадків), Харківській (712 випадків), Хмельницькій (506 випадків), Донецькій (496 випадків) та Житомирській (470 випадків) областях.

МОЗ України