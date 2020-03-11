Максим Степанов: Уряд додатково виділив майже 1,3 млрд грн на збільшення кількості тестувань на COVID-19

Кабінет Міністрів України додатково виділив майже 1,3 млрд гривень на збільшення кількості тестувань на COVID-19. Це дозволить робити ще 1 млн тестів на місяць. Про це повідомив Міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Верховній Раді України.

“Уже є рішення Кабінету Міністрів щодо виділення додатково 1,259 млрд гривень саме на процес тестування. Зокрема, 1 млрд гривень буде передано на закупівлю тестів на виявлення антигена до SARS-CoV-2. Це дозволить робити ще 1 млн тестів на місяць. Майже 213 млн гривень будуть передані для розбудови лабораторних потужностей в комунальних закладах, з метою збільшення тестування методом ПЛР в лікарнях”, - зазначив очільник МОЗ.

Він підкреслив, що за останні 7 місяцівМіністерство охорони здоров’я України змогло в екстреному порядку створити лабораторні центри фактично з нуля. Міністр нагадав, що на початку епідемії в країні проводили лише 200 тестів на добу.

“Ми виходимо на заплановане збільшення кількості ПЛР-тестувань до 50 000 на добу. Зараз їх кількість сягає понад 47 тисяч. Нагадую, що на початку епідемії робилося лише 200 тестів на добу. Наша наступна мета - це 75 тисяч ПЛР-тестів щодня”, - поінформував він.

За словами Максима Степанова, наразі вже закуплені потужні прилади для проведення ПЛР-діагностики, станції для автоматичної екстракції РНК коронавірусу. Крім цього, завершені випробування і розпочато впровадження українських тест-систем на визначення методом ІФА антигену до SARS-CoV-2.

Нагадаємо, МОЗ постійно нарощує потужності вітчизняних лабораторій з тестування на COVID-19. Наразі також залучено до проведення досліджень державним коштом приватні лабораторні центри.

МОЗ України