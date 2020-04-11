Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (04.11.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 4 листопада в Україні зафіксовано 9524 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 313, медпрацівників - 408).

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 1514 летальних випадків – 199 одужало (особи) – 7536 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 72 442 методом ПЛР — 42 278 методом ІФА — 30 164 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 420 617 одужало (особи) – 176 404 летальних випадків – 7731 проведено ПЛР-тестувань – 3 386 489

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ 40390 випадків Вінницька область – 11363 випадків Волинська область – 14544 випадків Дніпропетровська область – 16169 випадків Донецька область – 12367 випадків Житомирська область – 16200 випадків Закарпатська область – 15470 випадків Запорізька область – 11227 випадків Івано-Франківська область – 22047 випадків Київська область – 17918 випадків Кіровоградська область – 2730 випадків Луганська область – 3988 випадків Львівська область – 31639 випадків Миколаївська область – 9027 випадків Одеська область – 26332 випадків Полтавська область – 10617 випадків Рівненська область – 20300 випадків Сумська область – 12776 випадків Тернопільська область – 21332 випадків Харківська область – 39559 випадків Херсонська область – 4622 випадків Хмельницька область – 17439 випадків Черкаська область – 9898 випадків Чернівецька область – 23296 випадків Чернігівська область – 9367 випадків

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (856 випадків), Харківській (850 випадків), Донецькій (636 випадків), Одеській (547) та Хмельницькій (511 випадків) областях.

МОЗ України