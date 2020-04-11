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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (04.11.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 4 листопада в Україні зафіксовано 9524 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 313, медпрацівників - 408).

Також за останню добу:

 
  • госпіталізовано (особи) –

1514
  • летальних випадків –

199
  • одужало (особи) –

7536

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

72 442
  • методом ПЛР —

42 278
  • методом ІФА —

30 164

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

420 617
  • одужало (особи) –

176 404
  • летальних випадків –

7731
  • проведено ПЛР-тестувань –

3 386 489

Кількість захворювань в регіонах: 

м. Київ

40390

випадків

Вінницька область –

11363

випадків

Волинська область –

14544

випадків

Дніпропетровська область –

16169

випадків

Донецька область –

12367

випадків

Житомирська область –

16200

випадків

Закарпатська область –

15470

випадків

Запорізька область –

11227

випадків

Івано-Франківська область –

22047

випадків

Київська область –

17918

випадків

Кіровоградська область –

2730

випадків

Луганська область –

3988

випадків

Львівська область –

31639

випадків

Миколаївська область –

9027

випадків

Одеська область –

26332

випадків

Полтавська область –

10617

випадків

Рівненська область –

20300

випадків

Сумська область –

12776

випадків

Тернопільська область –

21332

випадків

Харківська область –

39559

випадків

Херсонська область –

4622

випадків

Хмельницька область –

17439

випадків

Черкаська область –

9898

випадків

Чернівецька область –

23296

випадків

Чернігівська область –

9367

випадків

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  м. Київ (856 випадків), Харківській (850 випадків), Донецькій (636 випадків), Одеській (547) та Хмельницькій (511 випадків) областях.

МОЗ  України 
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