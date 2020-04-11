Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (04.11.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 4 листопада в Україні зафіксовано 9524 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 313, медпрацівників - 408).
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Також за останню добу:
|
|
|
1514
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|
199
|
|
7536
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
72 442
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42 278
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|
30 164
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За весь час пандемії в країні:
|
|
|
420 617
|
|
176 404
|
|
7731
|
|
3 386 489
Кількість захворювань в регіонах:
|
м. Київ
|
40390
|
випадків
|
Вінницька область –
|
11363
|
випадків
|
Волинська область –
|
14544
|
випадків
|
Дніпропетровська область –
|
16169
|
випадків
|
Донецька область –
|
12367
|
випадків
|
Житомирська область –
|
16200
|
випадків
|
Закарпатська область –
|
15470
|
випадків
|
Запорізька область –
|
11227
|
випадків
|
Івано-Франківська область –
|
22047
|
випадків
|
Київська область –
|
17918
|
випадків
|
Кіровоградська область –
|
2730
|
випадків
|
Луганська область –
|
3988
|
випадків
|
Львівська область –
|
31639
|
випадків
|
Миколаївська область –
|
9027
|
випадків
|
Одеська область –
|
26332
|
випадків
|
Полтавська область –
|
10617
|
випадків
|
Рівненська область –
|
20300
|
випадків
|
Сумська область –
|
12776
|
випадків
|
Тернопільська область –
|
21332
|
випадків
|
Харківська область –
|
39559
|
випадків
|
Херсонська область –
|
4622
|
випадків
|
Хмельницька область –
|
17439
|
випадків
|
Черкаська область –
|
9898
|
випадків
|
Чернівецька область –
|
23296
|
випадків
|
Чернігівська область –
|
9367
|
випадків
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (856 випадків), Харківській (850 випадків), Донецькій (636 випадків), Одеській (547) та Хмельницькій (511 випадків) областях.