Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 5 листопада в Україні зафіксовано 9850 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 369, медпрацівників - 514).

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 1269 летальних випадків – 193 одужало (особи) – 8378 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 75598 методом ПЛР — 46856 методом ІФА — 28742 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 430467 одужало (особи) – 184782 летальних випадків – 7924 проведено ПЛР-тестувань – 3 470 669

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ 41373 випадків Вінницька область – 11644 випадків Волинська область – 14889 випадків Дніпропетровська область – 16600 випадків Донецька область – 12873 випадків Житомирська область – 16598 випадків Закарпатська область – 15849 випадків Запорізька область – 11750 випадків Івано-Франківська область – 22521 випадків Київська область – 18329 випадків Кіровоградська область – 2813 випадків Луганська область – 4104 випадків Львівська область – 32069 випадків Миколаївська область – 9306 випадків Одеська область – 26838 випадків Полтавська область – 11079 випадків Рівненська область – 20671 випадків Сумська область – 13196 випадків Тернопільська область – 21499 випадків Харківська область – 40330 випадків Херсонська область – 4852 випадків Хмельницька область – 17989 випадків Черкаська область – 10085 випадків Чернівецька область – 23708 випадків Чернігівська область – 9502 випадків

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (983 випадків), Харківській (771 випадків), Хмельницькій (550 випадків), Запорізькій (523) та Донецькій (506 випадків) областях.