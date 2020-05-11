05. 11. 2020
Тел.: +38(093) 317 92 91
home1 search contacts

Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 5 листопада в Україні зафіксовано 9850 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 369, медпрацівників - 514).

Також за останню добу:

 
  • госпіталізовано (особи) –

1269
  • летальних випадків –

193
  • одужало (особи) –

8378

Здійснено тестувань за добу –             

   в т. ч.:

75598
  • методом ПЛР —

46856
  • методом ІФА —

28742

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

430467
  • одужало (особи) –

184782
  • летальних випадків –

7924
  • проведено ПЛР-тестувань –

3 470 669

Кількість захворювань в регіонах: 

м. Київ

41373

випадків

Вінницька область –

11644

випадків

Волинська область –

14889

випадків

Дніпропетровська область –

16600

випадків

Донецька область –

12873

випадків

Житомирська область –

16598

випадків

Закарпатська область –

15849

випадків

Запорізька область –

11750

випадків

Івано-Франківська область –

22521

випадків

Київська область –

18329

випадків

Кіровоградська область –

2813

випадків

Луганська область –

4104

випадків

Львівська область –

32069

випадків

Миколаївська область –

9306

випадків

Одеська область –

26838

випадків

Полтавська область –

11079

випадків

Рівненська область –

20671

випадків

Сумська область –

13196

випадків

Тернопільська область –

21499

випадків

Харківська область –

40330

випадків

Херсонська область –

4852

випадків

Хмельницька область –

17989

випадків

Черкаська область –

10085

випадків

Чернівецька область –

23708

випадків

Чернігівська область –

9502

випадків

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  м. Київ (983 випадків), Харківській (771 випадків), Хмельницькій (550 випадків), Запорізькій (523) та Донецькій (506 випадків) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю.

Back to Top
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< листопада 2020 >
П В С Ч П С Н
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            