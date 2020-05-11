Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (05.11.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 5 листопада в Україні зафіксовано 9850 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 369, медпрацівників - 514).
|
Також за останню добу:
|
|
|
1269
|
|
193
|
|
8378
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
75598
|
|
46856
|
|
28742
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
430467
|
|
184782
|
|
7924
|
|
3 470 669
Кількість захворювань в регіонах:
|
м. Київ
|
41373
|
випадків
|
Вінницька область –
|
11644
|
випадків
|
Волинська область –
|
14889
|
випадків
|
Дніпропетровська область –
|
16600
|
випадків
|
Донецька область –
|
12873
|
випадків
|
Житомирська область –
|
16598
|
випадків
|
Закарпатська область –
|
15849
|
випадків
|
Запорізька область –
|
11750
|
випадків
|
Івано-Франківська область –
|
22521
|
випадків
|
Київська область –
|
18329
|
випадків
|
Кіровоградська область –
|
2813
|
випадків
|
Луганська область –
|
4104
|
випадків
|
Львівська область –
|
32069
|
випадків
|
Миколаївська область –
|
9306
|
випадків
|
Одеська область –
|
26838
|
випадків
|
Полтавська область –
|
11079
|
випадків
|
Рівненська область –
|
20671
|
випадків
|
Сумська область –
|
13196
|
випадків
|
Тернопільська область –
|
21499
|
випадків
|
Харківська область –
|
40330
|
випадків
|
Херсонська область –
|
4852
|
випадків
|
Хмельницька область –
|
17989
|
випадків
|
Черкаська область –
|
10085
|
випадків
|
Чернівецька область –
|
23708
|
випадків
|
Чернігівська область –
|
9502
|
випадків
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (983 випадків), Харківській (771 випадків), Хмельницькій (550 випадків), Запорізькій (523) та Донецькій (506 випадків) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю.