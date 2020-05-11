05. 11. 2020
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МОЗ закликає депутатів підтримати законопроект щодо введення штрафів за відсутність масок у громадських місцях

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Міністерство охорони здоров’я закликає народних депутатів Верховної Ради України підтримати законопроект №3891, який передбачає введення штрафів за порушення маскового режиму. Про це під час щоденного брифінгу повідомив Міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Зважаючи на щоденну статистику щодо захворювання на COVID-19, зараз, як ніколи, нам потрібно тотальне дотримання правил, які встановлені МОЗ. Тому ми закликаємо народних депутатів прийняти законопроект №3891 щодо застосування штрафів за відсутність масок там, де їх необхідно носити, заради здоров’я та життя», – наголосив очільник МОЗ.

Міністр повідомив, що вчора профільний комітет Верховної Ради розглянув законопроект №3891 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)».

«Я дуже вдячний, що депутати підтримали цей документ, і зараз розраховую на його прийняття в сесійній залі», – підкреслив Максим Степанов.

Міністр також додав, що за порушення маскового режиму законопроектом пропонується встановити штраф у розмірі 170–255 грн для фізичних осіб. Накладати штрафи матимуть право як працівники поліції, працівники епідемічного контролю, так і представники органів місцевого самоврядування, адже саме на них покладається здійснення контролю за протиепідемічними заходами.

«Раніше складений протокол передавали в суд, і суд вже вирішував накладати чи не накладати штраф. Зараз працюватиме механізм, як у разі порушення правил дорожнього руху», – пояснив Міністр охорони здоров’я.

Нагадаємо, що 2 листопада розпочав роботу всеукраїнський контакт-центр МОЗ із протидії коронавірусній хворобі. Тепер, щоб отримати вичерпну інформацію, яка стосується лікування та діагностики COVID-19, варто лише зателефонувати за номером 0-800-60-20-19.

МОЗ України

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