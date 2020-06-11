Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (06.11.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 6 листопада в Україні зафіксовано 9721 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 304, медпрацівників - 468).

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 1517 летальних випадків – 201 одужало (особи) – 10 762 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 80 082 методом ПЛР — 50 506 методом ІФА — 29 576 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 440 188 одужало (особи) – 195 544 летальних випадків – 8125 проведено ПЛР-тестувань – 3 521 175

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ 42375 випадків Вінницька область – 11923 випадків Волинська область – 15313 випадків Дніпропетровська область – 17014 випадків Донецька область – 13128 випадків Житомирська область – 17189 випадків Закарпатська область – 16268 випадків Запорізька область – 12196 випадків Івано-Франківська область – 23032 випадків Київська область – 18763 випадків Кіровоградська область – 2891 випадків Луганська область – 4214 випадків Львівська область – 32425 випадків Миколаївська область – 9605 випадків Одеська область – 27392 випадків Полтавська область – 11337 випадків Рівненська область – 21026 випадків Сумська область – 13635 випадків Тернопільська область – 21708 випадків Харківська область – 41131 випадків Херсонська область – 5027 випадків Хмельницька область – 18438 випадків Черкаська область – 10292 випадків Чернівецька область – 24079 випадків Чернігівська область – 9787 випадків

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1002 випадків), Харківській (801 випадків), Житомирській (591), Одеській (554) та Івано-Франківській (511) областях.