Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (06.11.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 6 листопада в Україні зафіксовано 9721 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 304, медпрацівників - 468).
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Також за останню добу:
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|
1517
|
|
201
|
|
10 762
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
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80 082
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50 506
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|
29 576
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За весь час пандемії в країні:
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|
|
440 188
|
|
195 544
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|
8125
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|
3 521 175
Кількість захворювань в регіонах:
|
м. Київ
|
42375
|
випадків
|
Вінницька область –
|
11923
|
випадків
|
Волинська область –
|
15313
|
випадків
|
Дніпропетровська область –
|
17014
|
випадків
|
Донецька область –
|
13128
|
випадків
|
Житомирська область –
|
17189
|
випадків
|
Закарпатська область –
|
16268
|
випадків
|
Запорізька область –
|
12196
|
випадків
|
Івано-Франківська область –
|
23032
|
випадків
|
Київська область –
|
18763
|
випадків
|
Кіровоградська область –
|
2891
|
випадків
|
Луганська область –
|
4214
|
випадків
|
Львівська область –
|
32425
|
випадків
|
Миколаївська область –
|
9605
|
випадків
|
Одеська область –
|
27392
|
випадків
|
Полтавська область –
|
11337
|
випадків
|
Рівненська область –
|
21026
|
випадків
|
Сумська область –
|
13635
|
випадків
|
Тернопільська область –
|
21708
|
випадків
|
Харківська область –
|
41131
|
випадків
|
Херсонська область –
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5027
|
випадків
|
Хмельницька область –
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18438
|
випадків
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Черкаська область –
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10292
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випадків
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Чернівецька область –
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24079
|
випадків
|
Чернігівська область –
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9787
|
випадків
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1002 випадків), Харківській (801 випадків), Житомирській (591), Одеській (554) та Івано-Франківській (511) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю.
МОЗ України