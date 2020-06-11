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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (06.11.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 6 листопада в Україні зафіксовано 9721 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 304, медпрацівників - 468).

Також за останню добу:

 
  • госпіталізовано (особи) –

1517
  • летальних випадків –

201
  • одужало (особи) –

10 762

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

80 082
  • методом ПЛР —

50 506
  • методом ІФА —

29 576

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

440 188
  • одужало (особи) –

195 544
  • летальних випадків –

8125
  • проведено ПЛР-тестувань –

3 521 175

Кількість захворювань в регіонах: 

м. Київ

42375

випадків

Вінницька область –

11923

випадків

Волинська область –

15313

випадків

Дніпропетровська область –

17014

випадків

Донецька область –

13128

випадків

Житомирська область –

17189

випадків

Закарпатська область –

16268

випадків

Запорізька область –

12196

випадків

Івано-Франківська область –

23032

випадків

Київська область –

18763

випадків

Кіровоградська область –

2891

випадків

Луганська область –

4214

випадків

Львівська область –

32425

випадків

Миколаївська область –

9605

випадків

Одеська область –

27392

випадків

Полтавська область –

11337

випадків

Рівненська область –

21026

випадків

Сумська область –

13635

випадків

Тернопільська область –

21708

випадків

Харківська область –

41131

випадків

Херсонська область –

5027

випадків

Хмельницька область –

18438

випадків

Черкаська область –

10292

випадків

Чернівецька область –

24079

випадків

Чернігівська область –

9787

випадків

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  м. Київ (1002 випадків), Харківській (801 випадків), Житомирській (591), Одеській (554) та Івано-Франківській (511) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

 

МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю.

 МОЗ України

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