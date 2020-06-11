Максим Степанов: Інформація про введення «чорних карантинних зон» — це фейк

Поширена днями в деяких ЗМІ інформація щодо можливого запровадження в країні «чорних карантинних зон» не відповідає дійсності. На цьому під час ефіру телевізійної програми «Ранок з Україною» наголосив Міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Ми не розглядаємо введення ніяких «чорних зон». Проте, враховуючи збільшення кількості хворих на COVID-19 майже щодня, ми говоримо саме про посилення карантинних обмежень», — роз’яснив очільник МОЗ.

Максим Степанов підкреслив, що подальші карантинні обмеження, які пропонує застосувати Міністерство охорони здоров’я, вводитимуться з урахуванням балансу між функціонуванням економіки та збереженням здоров‘я людей.

«Люди не повинні втратити свою роботу. Ми завжди шукаємо баланс, щоб люди могли і отримувати заробітну плату, і залишатись у безпеці», — запевнив міністр.

Нагадаємо, днями деякі ЗМІ поширили інформацію про те, що згодом до чотирьох існуючих карантинних зон начебто буде додана «чорна» — тобто повний локдаун. Міністерство охорони здоров’я України закликає ЗМІ відповідально ставитись до інформування громадян та не поширювати інформацію, що не відповідає дійсності.

МОЗ України