Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (07.11.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 7 листопада в Україні зафіксовано 10746 нових випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 316, медпрацівників - 519).
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Також за останню добу:
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|
1470
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187
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|
8685
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Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
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82327
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51258
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|
31069
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За весь час пандемії в країні:
|
|
|
450934
|
|
204229
|
|
8312
|
|
3572433
Кількість захворювань в регіонах:
|
м. Київ
|
43229
|
випадків
|
Вінницька область –
|
12216
|
випадків
|
Волинська область –
|
15795
|
випадків
|
Дніпропетровська область –
|
17446
|
випадків
|
Донецька область –
|
13546
|
випадків
|
Житомирська область –
|
17791
|
випадків
|
Закарпатська область –
|
16670
|
випадків
|
Запорізька область –
|
12734
|
випадків
|
Івано-Франківська область –
|
23561
|
випадків
|
Київська область –
|
19274
|
випадків
|
Кіровоградська область –
|
3018
|
випадків
|
Луганська область –
|
4345
|
випадків
|
Львівська область –
|
32982
|
випадків
|
Миколаївська область –
|
9949
|
випадків
|
Одеська область –
|
27894
|
випадків
|
Полтавська область –
|
11699
|
випадків
|
Рівненська область –
|
21403
|
випадків
|
Сумська область –
|
14103
|
випадків
|
Тернопільська область –
|
21907
|
випадків
|
Харківська область –
|
42139
|
випадків
|
Херсонська область –
|
5249
|
випадків
|
Хмельницька область –
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19017
|
випадків
|
Черкаська область –
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10461
|
випадків
|
Чернівецька область –
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24559
|
випадків
|
Чернігівська область –
|
9947
|
випадків
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1008 випадків), м. Київ (854 випадків), Житомирській (602), Хмельницькій (579) та Львівській (557) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю.
МОЗ України