Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (07.11.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 7 листопада в Україні зафіксовано 10746 нових випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 316, медпрацівників - 519).

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 1470 летальних випадків – 187 одужало (особи) – 8685 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 82327 методом ПЛР — 51258 методом ІФА — 31069 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 450934 одужало (особи) – 204229 летальних випадків – 8312 проведено ПЛР-тестувань – 3572433

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ 43229 випадків Вінницька область – 12216 випадків Волинська область – 15795 випадків Дніпропетровська область – 17446 випадків Донецька область – 13546 випадків Житомирська область – 17791 випадків Закарпатська область – 16670 випадків Запорізька область – 12734 випадків Івано-Франківська область – 23561 випадків Київська область – 19274 випадків Кіровоградська область – 3018 випадків Луганська область – 4345 випадків Львівська область – 32982 випадків Миколаївська область – 9949 випадків Одеська область – 27894 випадків Полтавська область – 11699 випадків Рівненська область – 21403 випадків Сумська область – 14103 випадків Тернопільська область – 21907 випадків Харківська область – 42139 випадків Херсонська область – 5249 випадків Хмельницька область – 19017 випадків Черкаська область – 10461 випадків Чернівецька область – 24559 випадків Чернігівська область – 9947 випадків

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1008 випадків), м. Київ (854 випадків), Житомирській (602), Хмельницькій (579) та Львівській (557) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю.

МОЗ України