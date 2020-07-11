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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (07.11.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 7 листопада в Україні зафіксовано 10746 нових випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 316, медпрацівників - 519).

Також за останню добу:

 
  • госпіталізовано (особи) –

1470
  • летальних випадків –

187
  • одужало (особи) –

8685

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

82327
  • методом ПЛР —

51258
  • методом ІФА —

31069

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

450934
  • одужало (особи) –

204229
  • летальних випадків –

8312
  • проведено ПЛР-тестувань –

3572433

Кількість захворювань в регіонах: 

м. Київ

43229

випадків

Вінницька область –

12216

випадків

Волинська область –

15795

випадків

Дніпропетровська область –

17446

випадків

Донецька область –

13546

випадків

Житомирська область –

17791

випадків

Закарпатська область –

16670

випадків

Запорізька область –

12734

випадків

Івано-Франківська область –

23561

випадків

Київська область –

19274

випадків

Кіровоградська область –

3018

випадків

Луганська область –

4345

випадків

Львівська область –

32982

випадків

Миколаївська область –

9949

випадків

Одеська область –

27894

випадків

Полтавська область –

11699

випадків

Рівненська область –

21403

випадків

Сумська область –

14103

випадків

Тернопільська область –

21907

випадків

Харківська область –

42139

випадків

Херсонська область –

5249

випадків

Хмельницька область –

19017

випадків

Черкаська область –

10461

випадків

Чернівецька область –

24559

випадків

Чернігівська область –

9947

випадків

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  Харківській (1008 випадків), м. Київ (854 випадків), Житомирській (602), Хмельницькій (579) та Львівській (557) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. 

МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю.

МОЗ  України

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