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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (08.11.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 8 листопада в Україні зафіксовано 9397 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 315, медпрацівників – 326).

Також за останню добу:

 
  • госпіталізовано (особи) –

1157
  • летальних випадків –

138
  • одужало (особи) –

2637

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

49720
  • методом ПЛР —

41466
  • методом ІФА —

8254

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

460331
  • одужало (особи) –

206866
  • летальних випадків –

8450
  • проведено ПЛР-тестувань –

3613899

Кількість захворювань в регіонах: 

м. Київ

44172

випадків

Вінницька область –

12420

випадків

Волинська область –

16105

випадків

Дніпропетровська область –

17748

випадків

Донецька область –

13907

випадків

Житомирська область –

18334

випадків

Закарпатська область –

16932

випадків

Запорізька область –

13422

випадків

Івано-Франківська область –

24066

випадків

Київська область –

19820

випадків

Кіровоградська область –

3092

випадків

Луганська область –

4450

випадків

Львівська область –

33283

випадків

Миколаївська область –

10240

випадків

Одеська область –

28265

випадків

Полтавська область –

11944

випадків

Рівненська область –

21770

випадків

Сумська область –

14486

випадків

Тернопільська область –

22040

випадків

Харківська область –

43213

випадків

Херсонська область –

5441

випадків

Хмельницька область –

19493

випадків

Черкаська область –

10618

випадків

Чернівецька область –

25016

випадків

Чернігівська область –

10054

випадків

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  Харківській (1074 випадків), м. Київ (943 випадків), Запорізькій (68), Київській (546) та Житомирській (543) областях.

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