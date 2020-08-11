Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (08.11.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 8 листопада в Україні зафіксовано 9397 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 315, медпрацівників – 326).

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 1157 летальних випадків – 138 одужало (особи) – 2637 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 49720 методом ПЛР — 41466 методом ІФА — 8254 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 460331 одужало (особи) – 206866 летальних випадків – 8450 проведено ПЛР-тестувань – 3613899

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ 44172 випадків Вінницька область – 12420 випадків Волинська область – 16105 випадків Дніпропетровська область – 17748 випадків Донецька область – 13907 випадків Житомирська область – 18334 випадків Закарпатська область – 16932 випадків Запорізька область – 13422 випадків Івано-Франківська область – 24066 випадків Київська область – 19820 випадків Кіровоградська область – 3092 випадків Луганська область – 4450 випадків Львівська область – 33283 випадків Миколаївська область – 10240 випадків Одеська область – 28265 випадків Полтавська область – 11944 випадків Рівненська область – 21770 випадків Сумська область – 14486 випадків Тернопільська область – 22040 випадків Харківська область – 43213 випадків Херсонська область – 5441 випадків Хмельницька область – 19493 випадків Черкаська область – 10618 випадків Чернівецька область – 25016 випадків Чернігівська область – 10054 випадків