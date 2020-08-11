Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (08.11.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 8 листопада в Україні зафіксовано 9397 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 315, медпрацівників – 326).
|
Також за останню добу:
|
|
|
1157
|
|
138
|
|
2637
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
49720
|
|
41466
|
|
8254
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
460331
|
|
206866
|
|
8450
|
|
3613899
Кількість захворювань в регіонах:
|
м. Київ
|
44172
|
випадків
|
Вінницька область –
|
12420
|
випадків
|
Волинська область –
|
16105
|
випадків
|
Дніпропетровська область –
|
17748
|
випадків
|
Донецька область –
|
13907
|
випадків
|
Житомирська область –
|
18334
|
випадків
|
Закарпатська область –
|
16932
|
випадків
|
Запорізька область –
|
13422
|
випадків
|
Івано-Франківська область –
|
24066
|
випадків
|
Київська область –
|
19820
|
випадків
|
Кіровоградська область –
|
3092
|
випадків
|
Луганська область –
|
4450
|
випадків
|
Львівська область –
|
33283
|
випадків
|
Миколаївська область –
|
10240
|
випадків
|
Одеська область –
|
28265
|
випадків
|
Полтавська область –
|
11944
|
випадків
|
Рівненська область –
|
21770
|
випадків
|
Сумська область –
|
14486
|
випадків
|
Тернопільська область –
|
22040
|
випадків
|
Харківська область –
|
43213
|
випадків
|
Херсонська область –
|
5441
|
випадків
|
Хмельницька область –
|
19493
|
випадків
|
Черкаська область –
|
10618
|
випадків
|
Чернівецька область –
|
25016
|
випадків
|
Чернігівська область –
|
10054
|
випадків
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1074 випадків), м. Київ (943 випадків), Запорізькій (68), Київській (546) та Житомирській (543) областях.