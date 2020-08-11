Максим Степанов: МОЗ ініціює введення карантину вихідного дня

Міністерство охорони здоров’я через значне зростання темпів розповсюдження COVID-19 пропонуватиме запровадити карантин вихідного дня. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов на ток-шоу “Свобода слова Савіка Шустера” на телеканалі “Україна”.

“Нам необхідно знаходити баланс з огляду на економічну ситуацію та розповсюдження коронавірусу. Нам це вдалося на певному етапі за рахунок адаптивного карантину. А зараз, зважаючи на ураганні темпи розповсюдження COVID-19, ми будемо пропонувати посилений карантин вихідного дня (субота–неділя) і встановлення загальної “помаранчевої” зони із чіткими обмеженнями щодо роботи певних закладів”, – зазначив Міністр.

На думку Максима Степанова, ініційовані обмеження за умови їх дотримання дозволять розірвати ланцюг передачі та розповсюдження коронавірусної хвороби, зберігаючи водночас функціонування економіки.

“Дотримання обмежень напряму впливає на кількість людей, які захворіли. Наразі 13–15% хворих потрапляє у лікарні. Станом на 6 листопада у стаціонарах знаходились 27 659 пацієнтів з підозрою або з підтвердженим діагнозом COVID-19”, – додав він.

Нагадаємо, Державна комісія з питань ТЕБ та НС на своєму засіданні 6 листопада прийняла рішення про запровадження з 9 листопада “помаранчевого” рівня епідемічної небезпеки на всій території України, окрім регіонів із “червоним” рівнем. До “червоного” рівня епідемічної небезпеки буде віднесено 199 адміністративних одиниць з 23 областей, тоді як наразі він діє у 112 містах і районних центрах.

МОЗ України