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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (09.11.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9  листопада в Україні зафіксовано 8687 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 350, медпрацівників – 321).

Також за останню добу:

 

·       госпіталізовано (особи) –

1100

·       летальних випадків –

115

·       одужало (особи) –

2277

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

41114

·       методом ПЛР —

34393

·       методом ІФА —

6721

За весь час пандемії в країні:

 

·       захворіло (особи) –

469018

·       одужало (особи) –

209143

·       летальних випадків –

8565

·       проведено ПЛР-тестувань –

3648292

Кількість захворювань в регіонах: 

Регіон

Підтверджені

 

 

всього

за добу

Україна

469018

8687

м. Київ

44920

748

Вінницька

12566

146

Волинська

16436

331

Дніпропетровська

17965

217

Донецька

14190

283

Житомирська

18970

636

Закарпатська

17192

260

Запорізька

14105

683

Івано-Франківська

24494

428

Київська

20410

590

Кіровоградська

3142

50

Луганська

4539

89

Львівська

33754

471

Миколаївська

10559

319

Одеська

28728

463

Полтавська

12204

260

Рівненська

22140

370

Сумська

14863

377

Тернопільська

22216

176

Харківська

43930

717

Херсонська

5558

117

Хмельницька

19839

346

Черкаська

10723

105

Чернівецька

25411

395

Чернігівська

10164

110

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  м.Київ (748), Харківській (717), Запорізькій (683), Житомирській (636) та Київській (590) областях.

МОЗ України

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