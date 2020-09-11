Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (09.11.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9 листопада в Україні зафіксовано 8687 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 350, медпрацівників – 321).
|
Також за останню добу:
|
|
· госпіталізовано (особи) –
|
1100
|
· летальних випадків –
|
115
|
· одужало (особи) –
|
2277
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
41114
|
· методом ПЛР —
|
34393
|
· методом ІФА —
|
6721
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
· захворіло (особи) –
|
469018
|
· одужало (особи) –
|
209143
|
· летальних випадків –
|
8565
|
· проведено ПЛР-тестувань –
|
3648292
Кількість захворювань в регіонах:
|
Регіон
|
Підтверджені
|
|
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
469018
|
8687
|
м. Київ
|
44920
|
748
|
Вінницька
|
12566
|
146
|
Волинська
|
16436
|
331
|
Дніпропетровська
|
17965
|
217
|
Донецька
|
14190
|
283
|
Житомирська
|
18970
|
636
|
Закарпатська
|
17192
|
260
|
Запорізька
|
14105
|
683
|
Івано-Франківська
|
24494
|
428
|
Київська
|
20410
|
590
|
Кіровоградська
|
3142
|
50
|
Луганська
|
4539
|
89
|
Львівська
|
33754
|
471
|
Миколаївська
|
10559
|
319
|
Одеська
|
28728
|
463
|
Полтавська
|
12204
|
260
|
Рівненська
|
22140
|
370
|
Сумська
|
14863
|
377
|
Тернопільська
|
22216
|
176
|
Харківська
|
43930
|
717
|
Херсонська
|
5558
|
117
|
Хмельницька
|
19839
|
346
|
Черкаська
|
10723
|
105
|
Чернівецька
|
25411
|
395
|
Чернігівська
|
10164
|
110
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Київ (748), Харківській (717), Запорізькій (683), Житомирській (636) та Київській (590) областях.
МОЗ України