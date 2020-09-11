Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (09.11.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9 листопада в Україні зафіксовано 8687 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 350, медпрацівників – 321).

Також за останню добу: · госпіталізовано (особи) – 1100 · летальних випадків – 115 · одужало (особи) – 2277 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 41114 · методом ПЛР — 34393 · методом ІФА — 6721 За весь час пандемії в країні: · захворіло (особи) – 469018 · одужало (особи) – 209143 · летальних випадків – 8565 · проведено ПЛР-тестувань – 3648292

Кількість захворювань в регіонах:

Регіон Підтверджені всього за добу Україна 469018 8687 м. Київ 44920 748 Вінницька 12566 146 Волинська 16436 331 Дніпропетровська 17965 217 Донецька 14190 283 Житомирська 18970 636 Закарпатська 17192 260 Запорізька 14105 683 Івано-Франківська 24494 428 Київська 20410 590 Кіровоградська 3142 50 Луганська 4539 89 Львівська 33754 471 Миколаївська 10559 319 Одеська 28728 463 Полтавська 12204 260 Рівненська 22140 370 Сумська 14863 377 Тернопільська 22216 176 Харківська 43930 717 Херсонська 5558 117 Хмельницька 19839 346 Черкаська 10723 105 Чернівецька 25411 395 Чернігівська 10164 110

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Київ (748), Харківській (717), Запорізькій (683), Житомирській (636) та Київській (590) областях.

МОЗ України