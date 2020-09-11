Максим Степанов роз’яснив, як діятиме карантин "вихідного дня", ініційований МОЗ

Міністерство охорони здоров’я пропонує посилити карантинні заходи. Їх вже найближчими днями розглянуть на засіданні Уряду. Про це під час щоденного брифінгу повідомив Міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“Ми розуміємо, що повний локдаун буде великим випробуванням для економіки України, зокрема для малого і середнього бізнесу. Але нам важливо розірвати ланцюг передачі захворювання. Тому ми ініціюємо введення жорсткого карантину "вихідного дня". Це допоможе зменшити кількість контактів між людьми”, — наголосив очільник МОЗ.

Міністр зазначив, що прогнозно такий карантин діятиме з 00:00 суботи до 00:00 понеділка. Працюватимуть виключно продуктові магазини, аптеки, транспорт, автомобільні заправки та ветеринарні аптеки. Водночас МОЗ ініціює закриття розважальних і торгових центрів у вихідні дні, а також обмеження роботи ресторанів до режиму "на виніс".

Нагадаємо, днями Міністр охорони здоров’я провів велику селекторну онлайн-нараду з регіонами з питань подолання COVID-19. У ній взяли участь близько 500 учасників, серед яких — лікарі медзакладів, що надають допомогу хворим на COVID-19, керівники штабів, представники центрів первинної меддопомоги та департаментів охорони здоров’я. На онлайн-нараді розглядали питання готовності медсистеми надавати допомогу в умовах швидкого розповсюдження коронавірусу.

МОЗ України